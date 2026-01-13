張景森：北宜高鐵政院即將核定 事情大條了

高鐵延伸宜蘭正待行政院核定，行政院前政委張景森近期二度發文反對，質疑「直鐵變高鐵」決策過程缺乏專業評估，對宜蘭居民也不實用，是因直鐵推動受阻，某任政治敏感度極高的部長創的「天才級」政治創意，他建議先做快鐵並保留升級空間，避免高鐵淪為昂貴的爛尾工程。張還說，他才剛跑了四十二公里馬拉松，台北到宜蘭高鐵站的距離就是四十二公里，這樣的距離規畫高鐵合理嗎？

中華思辨教育協會日前在宜蘭舉辦論壇，受邀出席的張景森說，他在蔡政府擔任政委八年，卻是看報才知道高鐵延伸宜蘭的消息，且在二○二二年、二○二四年被當作宜蘭重大利多反覆操作，眼看政院即將核定，「事情真的大條了」。

張景森透露，交通運輸專家學者幾乎無人贊成，他在交通部、鐵道局、高鐵公司、台鐵局的老同事也一致反對，認為這是政治決定。此案並非源自國家高鐵發展計畫，而是因「北宜直鐵」推動受阻時，交通部高層靈機一動，把台鐵升級成高鐵。

他解釋，北宜直鐵初衷是將鐵路拉直，縮短行車時間，是非常好的計畫，卻因環保團體及北市府擔心影響翡翠水庫集水區，因此遭到否決。民進黨當時對環評問題既不熟悉，也不想惹麻煩，某任政治敏感度極高的部長，乾脆一刀切，把北宜彎鐵換系統，直接升級成高鐵。

張景森說，這招在政治上非常漂亮，可以避開集水區，民進黨送出一個大紅包，宜蘭縣民也一度陷入「即將擁有高鐵」集體狂喜，但北宜距離僅四、五十公里，且高鐵站偏遠、票價不親民，解決不了雪隧塞車，還可能重創台鐵與客運。

他建議，北宜高速公路通車顯示工程對水庫無負面影響，應恢復原本「走最直路線」的規畫，不必花四千億元，只要一千億元就獲得更快且便宜方便的北宜直線快鐵，同時預留寬軌設計保留未來升級高鐵的彈性。

內政部前部長李鴻源說，高鐵到宜蘭的路線，未來會變成政治角力，是否考慮走台鐵舊線，以高鐵速度可能半小時抵達宜蘭，一定要先搞清楚宜蘭定位，再進行後續可行性規畫、環評等。

交通部前部長賀陳旦表示，若行政院核定，他會提出訴願等法律行動，同時也進行宜蘭在地民調，盼透過法律及民意讓執政者回心轉意。

交通學者張勝雄說，當初直鐵方案受阻礙時，鐵道局馬上換成高鐵，但直鐵的可行性研究不應該套用在高鐵，並直接跳到綜合規畫；國發會預估，二○五○年台灣人口將跌破二千萬人、長者占四成，未來高鐵旅次會減少，納稅人負擔將增加。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書表示，北宜高鐵案確實有許多政治的考量，但高鐵並非唯一方案。