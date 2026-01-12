張景森批評政府興建北宜高鐵是錯誤政策 立委盼加強溝通往前推進

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，行政院前政委張景森貼文批評，成本倍增但效益不存在，雪隧照塞，立委盼加強溝通化解疑慮，持續往前進動。本報資料照
北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，行政院前政委張景森貼文批評，成本倍增但效益不存在，雪隧照塞，立委盼加強溝通化解疑慮，持續往前進動。本報資料照

行政院前政委張景森今天貼文批評，花4000億元興建北宜高鐵是錯誤的政策，成本倍增但效益不佳。對此，民進黨立委陳俊宇表示，支持蓋北宜高鐵建設宜蘭，會促請行政院儘速核定；國民黨立委吳宗憲表示，蓋高鐵是交通建設的一個重要選項，各方若有不同聲音，政府應該加強溝通。

行政院前政委張景森在今天臉書貼文論述9點理由，痛批「直鐵升級高鐵，決策錯誤的源頭」；前行政院長蘇貞昌當時的裁示是要兼顧成本及民意，卻被扭曲成「政策承諾」；如今興建經費原本1764億暴增至4000億元，連個重新評估都沒有。

就成本效益而言，張景森表示，從規劃報告中書可以看出，20年後花了4000億蓋的北宜高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班，每天近萬的通勤族及大台北旅客多數不會坐它，仍然開著小汽車，雪隧一樣塞車，經費暴增但效益不存在。

北宜直鐵路廊會經過礁溪鄉及頭城鎮，民眾擔心影響衝擊大，但交通部去年在環評之前，一直不願意下鄉再加開說明會。立委吳宗憲於是在去年6月12日於礁溪鄉公所舉辦一場「高鐵延伸宜蘭計畫」自辦說明會，邀集交通部相關官員到場，針對路廊、環評、區段徵收等議題進行說明與問答，要求政府公開透明資訊並重視民意。

吳宗憲表示，任何公共政策都會有不同聲音，有人支持，有人反對，有人獲利也有人受害，政府本來就需要多與地方人士溝通，如今針對高鐵的疑慮與成本效益，各方仍有不同看法，交通部應該要把政策講清楚。

高鐵延伸宜蘭 行政院 張景森 交通部 環評

延伸閱讀

國5橫跨翡翠水庫通車20年...未影響水質 張景森：北宜直鐵遭環評誤殺

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

北宜高鐵砸4千億卻沒效益 張景森喊話賴卓：別被選舉綁架

張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

相關新聞

北宜高鐵案經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

高鐵延伸宜蘭計畫，藍綠前政務官齊聲喊卡。前政委張景森昨天呼籲賴政府「不要硬幹到底」，台鐵到宜蘭僅四、五十公里，卻要投入四...

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

監院出手 調查北宜高鐵案程序、溝通不足問題

北宜高鐵去年就因程序及溝通不足問題，遭監察院調查，負責調查該案的監委林盛豐昨天表示，目前正在約詢相關官員，如今該議題再被...

地方心聲：高鐵攸關宜蘭「黃金十年」

行政院前政委張景森呼籲北宜高鐵喊卡，但宜蘭地方人士大多期待高鐵早日完工，宜蘭代理縣長林茂盛說，中央積極規畫重大交通建設，...

張景森：北宜高鐵政院即將核定 事情大條了

高鐵延伸宜蘭正待行政院核定，行政院前政委張景森近期二度發文反對，質疑「直鐵變高鐵」決策過程缺乏專業評估，對宜蘭居民也不實...

新聞眼／北宜高鐵案 典型的公共決策失序

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。