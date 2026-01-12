聽新聞
0:00 / 0:00

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭持續引發爭議。聯合報系資料照
高鐵延伸宜蘭持續引發爭議。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每小時只開1、2班車，雪隧照常塞，「成本倍增、效益消失」卻未重新評估。學者說，環境部目前尚未提出正式環評結案報告給行政院，因此並非本案只差最後一步的核章，盼透過法律及民意讓執政者可以回心轉意。

高鐵延伸宜蘭計畫，路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，包含10座隧道、12座橋梁，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），預計最快2036年完工通車，台北至宜蘭行車時間為27分鐘。

交通部鐵道局表示，已將高鐵延伸宜蘭案補充意見報國發會，國發會也在去年12月審查通過，後續待行政院核定；行政院政委陳金德估計，全案順利，2029年就可動工，最快2036年通車。

但地方仍有直鐵方案優於高鐵方案的聲音，前交通部長賀陳旦表示，中央針對高鐵延伸宜蘭案的行政程序十分錯亂，目前環境部尚未提出正式的環評結果報行政院，因此並非如外界所說政府只剩最後一步的核章。

賀陳旦說，直鐵優於高鐵的原因包含，西部各地前往東部不需轉車，一個鐵路系統即可抵達，不僅如此，北宜高鐵興建費用已暴漲4000億，較北宜直鐵興建預算高出3倍，未來票價也會貴3倍。

賀陳旦指出，當初宜蘭國土計畫是為了均衡蘭陽西北、西南地區的發展，但北宜高鐵計畫將剝奪均衡發展的機會，改成集中發展，未來宜蘭不管是高鐵台鐵轉車或是轉搭客運，都會出現壅塞級偏於集中發展的不平衡情況。

賀陳旦表示，政府對於北宜高鐵計畫的行政程序錯誤，且對宜蘭當地發展毫無計畫性，凸顯這是錯誤的政策。目前也在進行宜蘭在地民意調查，讓更多在地居民了解這起計畫，以及匯聚更多在地聲音，若行政院核定，也會提出訴願等法律行為，盼透過法律及民意讓執政者回心轉意。

高鐵延伸宜蘭 行政院 賀陳旦

延伸閱讀

北宜高鐵砸4千億卻沒效益 張景森喊話賴卓：別被選舉綁架

張景森貼文9理由喊話賴總統 「北宜高鐵政策錯誤 別為選舉硬幹」

【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

黃國昌爆他不爽賴總統要選黨魁 張景森：政治狗仔愛套選舉劇本

相關新聞

北宜高鐵案經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

高鐵延伸宜蘭計畫，藍綠前政務官齊聲喊卡。前政委張景森昨天呼籲賴政府「不要硬幹到底」，台鐵到宜蘭僅四、五十公里，卻要投入四...

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

監院出手 調查北宜高鐵案程序、溝通不足問題

北宜高鐵去年就因程序及溝通不足問題，遭監察院調查，負責調查該案的監委林盛豐昨天表示，目前正在約詢相關官員，如今該議題再被...

地方心聲：高鐵攸關宜蘭「黃金十年」

行政院前政委張景森呼籲北宜高鐵喊卡，但宜蘭地方人士大多期待高鐵早日完工，宜蘭代理縣長林茂盛說，中央積極規畫重大交通建設，...

張景森：北宜高鐵政院即將核定 事情大條了

高鐵延伸宜蘭正待行政院核定，行政院前政委張景森近期二度發文反對，質疑「直鐵變高鐵」決策過程缺乏專業評估，對宜蘭居民也不實...

新聞眼／北宜高鐵案 典型的公共決策失序

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。