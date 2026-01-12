解釋性新聞／政院國安修法 踩言論自由紅線

因應「賴十七條」，行政院去年底送出「社會秩序維護法」修正草案，在公共場所散布仇恨、消滅中華民國主權言論可罰新台幣三萬元，在野主張類似國安法案侵害言論自由，不願讓此修法草案交付立法院委員會審議，迄今未付委；上周立院內政委員會審議「國安法」修正草案時，朝野也對「武統言論」如何定義，有番激烈攻防。

政治大學法律學系副教授廖元豪說，言論自由保障各種不同觀點，當然也包括不愛國、推翻政府、不受歡迎主張，只要沒有涉及暴力、犯罪，均屬於保障範圍，人民本來就有權倡議「非暴力改變主權」。司法院大法官釋字第四四五、六四四、八○六號解釋均對此強調過，因此禁止共產主義、分裂國土的法律，都被宣告違憲。

他說，鄭南榕當年因刊登「台灣共和國憲法草案」即遭法辦，政府訂定言論自由日紀念鄭南榕，卻要修法處罰人民討論「國家主權變動」？

廖元豪：主張台獨 是否也要罰

賴政府去年啟動國安修法，社維法修正草案新增在公園、車站或其他公共場所，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力，激化社會對立或消滅中華民國主權等主張足以影響公共秩序者，將處三天以下拘留或三萬元以下罰鍰，網路散布可要求相關業者限制甚至中止服務。

政院版修正草案才送入立法院，隨即在程序委員會被藍白立委聯手擋下，未能交付委員會審查；行政院當時指出，立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，非常遺憾。

廖元豪說，條文限制「激化社會對立」言論，但任何議題都會有不同意見，包括政黨、性別、宗教等；另限制「消滅我國主權主張」言論，若有人主張台灣獨立建國，或台北獨立，等於消滅中華民國，是否也要處罰？

社維法修法 超出警察執法能量

廖元豪表示，二○二二年國家通訊傳播委員會推出數位中介服務法草案，引發傷害言論自由的爭議，最終退回，「社維法修法比數位中介法可怕多了」。數位中介法是先貼黃標警告，社維法卻是直接要求下架；數位中介法是交由行政法院裁罰，社維法則是由警察機關處罰。

廖元豪說，若通過社維法修正條文，明顯會超出警察執法能量，只要民眾檢舉，警方就得受理審查言論算不算仇恨、激化對立或消滅國家主權。憲法法庭已嚴格限縮公然侮辱範疇，政府卻修法放寬處罰要件，令人匪夷所思。

藍：修法內容違憲 不可能同意

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，不只社維法，包含國安法修法，當中諸多侵犯言論自由等規範完全不合理，國民黨團不可能同意；不少國民黨立委直言，無論社維法、國安法修法，行政院版本就是違憲，根本是如同極權政府才有的內容。

立院內政委員會上周審查國安法修正草案時，民眾黨立委麥玉珍也言明，不論國安法或社維法，模糊不清的界定、無限擴張的行政權都是必須討論的重點，如果法律只是用來對付異己，無法約束真正可能破壞公共安寧的極端言論，那就是選擇性執法，而非維護秩序。