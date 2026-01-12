快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

蔣萬安帶頭喊營養午餐免費 時力等政黨批評撒幣廉價買票

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭（左）今天聯合許多台派政黨市議員參選人舉行記者會，批評台北市帶頭推出營養午餐免費是最廉價的政策買票。記者潘俊宏／攝影
時代力量黨主席王婉諭（左）今天聯合許多台派政黨市議員參選人舉行記者會，批評台北市帶頭推出營養午餐免費是最廉價的政策買票。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安日前首先宣布推動「營養午餐全面免費」政策，引發許多縣市跟進。時代力量黨主席王婉諭對此聯合許多台派政黨市議員參選人舉行記者會，批評此項政策是「最廉價的政策買票」，食安的疑慮更恐犧牲孩童的營養與健康。

王婉諭表示，台北市擁有全台最豐沛資源，卻沒辦法示範建立透明計價公式與食農教育，反而選擇最省事的營養午餐免費，迫使各縣市被迫跟進效尤，陷入「大灑幣」競賽，她理解家長希望減輕經濟負擔的心情，但是政府全額買單將會鎖死供餐成本，一旦物價上漲，首先被犧牲的就是孩子的營養與品質。

台灣基進台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱表示，身為醫療人員與家長，她深深知道免費的最貴，統一定價若缺乏配套，團膳業者勢必壓低食材等級或增加加工品，食安也會出現疑慮，質疑在缺乏品質保證下急推免費政策，其動機只是為選票。

食安 王婉諭

延伸閱讀

士林夜市2.0...蔣萬安成立振興小組 10大改造去除坑殺遊客惡名

蔣萬安：朝野緊張對立非人民之福 應坐下對話

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

賴清德稱為德不卒 蔣萬安：TPASS努力不中斷...再喊軍警消預算

相關新聞

免費營養午餐...吳欣岱舉1故事：盼非漂亮卻代價更高支票

北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，藍綠縣市跟進。表態參選港湖議員的台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書說，從一開始普發一萬到免...

被稱斷章取義 他轟黃偉哲搞笑...打臉審計部112年報告?

台南市長黃偉哲跟進營養午餐免費，並批是潘朵拉盒子被打開，國民黨青年部前主任、港湖擬參選人陳冠安指是黃市長讓台南財務自主惡...

新北營養午餐藍綠掀戰 蘇巧慧：不只要免費、還要高品質

全台掀起營養午餐免費浪潮，不過新北因預算高達46億元，目前仍在評估，有意挑戰新北市長的人選也掀起論戰。民進黨新北市長參選...

有錢就是任性？營養午餐免費引戰 北市府揭1點無法相信台南市言論

台南市長黃偉哲昨宣布跟進營養午餐全面補助，並在臉書發文直言「財政雖緊，責任難卸」，遭質疑「自打臉」、「髮夾彎」，南市府發...

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費...

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。