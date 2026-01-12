免費營養午餐...吳欣岱舉1故事：盼非漂亮卻代價更高支票

北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，藍綠縣市跟進。表態參選港湖議員的台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書說，從一開始普發一萬到免費午餐。她常覺得是不是大家都以為政治人物開的支票，錢是從他自己口袋掏出來？不然，為什麼總有人有「不用白不用」心態？

「我反對的不是照顧孩子、也不是政府投入公共資源。」吳說，她反對的是「用『普發』取代『治理』，用『討好』取代『分配』」，最後讓真正需要的人，反而更難被照顧到。

吳欣岱以自家經驗為例，她幫孩子買了學校需要用的水彩之後，兩個孩子問可不可以買一些零食，想用自己的零用錢。吳說，她說當然好啊，「媽媽把學校用品結帳後，就不干擾你們，你們自己慢慢挑，記得算好價格，不要爆預算。」兩姊弟邊看邊討論，「花自己的錢，感覺比平常謹慎許多。」

吳欣岱說，她可能是因為當了十幾年的醫療人員，看過太多次，便宜或免費的東西會如何影響人的行為；也知道很多珍貴的資源，真正的關鍵不是「每個人都有」，而是「有需要的人拿得到，而且拿得夠」。

吳也舉「天堂與地獄」的故事。她說，傳說天堂的人用的勺子很長，他們吃飯的時候，是互相餵到對方口中，所以大家都能吃飽，過得很幸福。地獄的人也用長勺子吃，但只想給自己吃，結果誰也吃不到，大家都餓著肚子。

吳說，她相信很多願意站出來談論這個政策的人，初衷都是因為—我們想把台灣打造成天堂，所以才願意站出來說：「這份資源我用不到、不需要普發，請把它用在更需要的人身上——讓每一份公共支出，都成為有效的照顧，而不是一張看起來漂亮、實際上代價更高的支票」。