快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

有錢就是任性？營養午餐免費引戰 北市府揭1點無法相信台南市言論

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台南市長黃偉哲昨宣布跟進營養午餐全面補助，並在臉書發文直言「財政雖緊，責任難卸」，遭質疑「自打臉」、「髮夾彎」，南市府發言人澄清田玲瑚回應非髮夾彎，無法像台北「有錢就是任性」；北市府發言人魏汶萱表示，照顧孩子的成長不是任性。

田玲瑚指出，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎。負責任的態度是審慎評估後再決定，而非隨著輿論貿然跟進。

北市府副發言人魏汶萱反擊，無法相信台南市政府竟然認為照顧孩子的成長是任性；若覺得這政策是任性，怎麼還會精心放上黃偉哲的Q版肖像、做圖卡宣傳呢？

【中央社／台南10日電】

營養午餐免費議題，台南市政府今天表示，台南無法像台北市「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定；台北市政府說，無法相信南市府竟認為照顧孩子成長是「任性」。

台南市長黃偉哲昨天宣布9月起台南所有國民中、小學生營養午餐免費，南市府發言人田玲瑚發布新聞稿表示，有心人士將「審慎評估政策」扭曲為「不願意照顧孩子」或「髮夾彎」，這不符事實，模糊公共政策最核心專業與程序問題。

她說，真正「負責任」不是大撒幣，而是審慎評估，考量「財政永續」及「公共資源配置最佳化」。是否推動免費營養午餐政策不是「要不要照顧孩子」，而是南北長期財源結構不公的「財政永續」及「教育資源配置」問題。

田玲瑚表示，在當前財政收支劃分法困境下，台南無法像台北「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定，而非隨輿論貿然跟進。台南補助低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭午餐，長期以「精準照顧」為原則，補助從未間斷，這才是負責任。

北市府副發言人魏汶萱告訴中央社記者，無法相信南市府精心製作圖卡宣傳（營養午餐免費政策）並放上黃偉哲Q版肖像，卻竟認為照顧孩子成長是「任性」。

北市府 發言人 黃偉哲

延伸閱讀

有錢就是任性？營養午餐免費惹議 北市府揭1點無法相信台南市言論

黃偉哲臉書被灌爆 遭疑「髮夾彎」市府：無法像台北「有錢就是任性」

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

影／台南政策轉彎宣布營養午餐免費 黃偉哲解釋原因：打開潘朵拉盒子

相關新聞

有錢就是任性？營養午餐免費惹議 北市府揭1點無法相信台南市言論

營養午餐免費議題，台南市政府今天表示，台南無法像台北市「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定；台北市政府說，無法相信南市...

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費...

拋「免費營養午餐政策」被質疑 蘇巧慧：市府有能力就該減輕家庭負擔

立委蘇巧慧近日拋出「免費營養午餐」政策，但被民眾黨主席黃國昌說偽善，新北市副市長劉和然認為決策有點太草率。蘇巧慧表示，市...

營養午餐免費「有底氣」？台南市公辦率94% 六都第一

台南市推動中央廚房設置與改善，114學年度的校園午餐公辦公營廚房佔比達到94%，聯合供餐比率為75%，皆為六都第一。南關...

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相...

地方喊話 卓揆：營養午餐屬地方自治 未分配地方稅款可用於國防外交

台北市日前宣布營養午餐全面免費，多縣市跟進，部分縣市喊話中央支持，行政院長卓榮泰今在雲林視察指出，營養午餐屬「地方自治事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。