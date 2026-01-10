有錢就是任性？營養午餐免費引戰 北市府揭1點無法相信台南市言論
台南市長黃偉哲昨宣布跟進營養午餐全面補助，並在臉書發文直言「財政雖緊，責任難卸」，遭質疑「自打臉」、「髮夾彎」，南市府發言人澄清田玲瑚回應非髮夾彎，無法像台北「有錢就是任性」；北市府發言人魏汶萱表示，照顧孩子的成長不是任性。
田玲瑚指出，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎。負責任的態度是審慎評估後再決定，而非隨著輿論貿然跟進。
北市府副發言人魏汶萱反擊，無法相信台南市政府竟然認為照顧孩子的成長是任性；若覺得這政策是任性，怎麼還會精心放上黃偉哲的Q版肖像、做圖卡宣傳呢？
【中央社／台南10日電】
營養午餐免費議題，台南市政府今天表示，台南無法像台北市「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定；台北市政府說，無法相信南市府竟認為照顧孩子成長是「任性」。
台南市長黃偉哲昨天宣布9月起台南所有國民中、小學生營養午餐免費，南市府發言人田玲瑚發布新聞稿表示，有心人士將「審慎評估政策」扭曲為「不願意照顧孩子」或「髮夾彎」，這不符事實，模糊公共政策最核心專業與程序問題。
她說，真正「負責任」不是大撒幣，而是審慎評估，考量「財政永續」及「公共資源配置最佳化」。是否推動免費營養午餐政策不是「要不要照顧孩子」，而是南北長期財源結構不公的「財政永續」及「教育資源配置」問題。
田玲瑚表示，在當前財政收支劃分法困境下，台南無法像台北「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定，而非隨輿論貿然跟進。台南補助低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭午餐，長期以「精準照顧」為原則，補助從未間斷，這才是負責任。
北市府副發言人魏汶萱告訴中央社記者，無法相信南市府精心製作圖卡宣傳（營養午餐免費政策）並放上黃偉哲Q版肖像，卻竟認為照顧孩子成長是「任性」。
