快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然。聯合報系資料照
新北市副市長劉和然。聯合報系資料照

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費。在藍營部分，北市推營養午餐免費是出自副市長李四川的建議；新北副市長劉和然今強調「不會為了政治草率承諾」，新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。

劉和然今在臉書發文指出，這幾天，很多家長關心營養午餐。身為老師、校長出身的他，比任何人都在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好。但他也想多問一句「除了這一餐，我們還能為孩子補上什麼？」

劉和然說，新北有32萬個孩子，每一分教育預算，都是家長的血汗錢，46億元，如果一次發下去，看起來皆大歡喜，但身為專業行政首長，他必須誠實面對選擇的重量，這46億元投入特教，可以多照顧多少慢飛天使？用在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？投入數位學習，又能為孩子打開多少通往世界的窗？事實是46億元，幾乎等於新北一整年的特教經費，也和一年校舍新建、整建與硬體建設約50億元相去不遠。

劉和然表示，他是跑馬拉松的人，知道配速的重要，政治可以是一時的煙火，但市政，必須是長遠而穩定的耕耘。

他不會為了政治，草率承諾，但承諾新北的每一分預算，都會用在刀口上，確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源，真正陪著孩子走得遠。

營養午餐 劉和然 李四川 國民黨 民進黨 蘇巧慧

延伸閱讀

新北市不跟進營養午餐免費？ 副市長劉和然：不草率決定

派李四川或劉和然戰新北遲未定 國民黨市黨部主委親曝時程表

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

相關新聞

黃偉哲臉書被灌爆 遭疑「髮夾彎」市府：無法像台北「有錢就是任性」

台南市長黃偉哲昨宣布，自115學年度起，台南市公私立國中小學生營養午餐將全面補助，並在臉書發文直言「財政雖緊，責任難卸」...

拋「免費營養午餐政策」被質疑 蘇巧慧：市府有能力就該減輕家庭負擔

立委蘇巧慧近日拋出「免費營養午餐」政策，但被民眾黨主席黃國昌說偽善，新北市副市長劉和然認為決策有點太草率。蘇巧慧表示，市...

營養午餐免費「有底氣」？台南市公辦率94% 六都第一

台南市推動中央廚房設置與改善，114學年度的校園午餐公辦公營廚房佔比達到94%，聯合供餐比率為75%，皆為六都第一。南關...

有錢就是任性？營養午餐免費惹議 北市府揭1點無法相信台南市言論

營養午餐免費議題，台南市政府今天表示，台南無法像台北市「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定；台北市政府說，無法相信南市...

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費...

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。