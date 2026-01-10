快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今天受訪時表示，屏東縣國中小免費營養午餐政策目前仍在審慎評估中。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（中）今天受訪時表示，屏東縣國中小免費營養午餐政策目前仍在審慎評估中。記者潘奕言／攝影

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相關補助減少了40億元，因經費有限，目前仍在審慎評估中，後續會盡快向鄉親報告，同時也更要關注營養午餐的安全與內容。

周春米表示，財政收支劃分法修正後屏東縣補助款減少約40億元，本來教育部補助包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子補助，及中央廚房維護等，已近3億多元，加上25間學校操場修整現都要由地方負擔，兩項支出就近6億元，

因此縣府正在審慎評估中，會將結果盡快跟鄉親報告。周春米表示，大家在檢討營養午餐是否免費時，應該更要關注營養午餐是不是孩子們愛吃的，是不是安全、健康、衛生，並確保政府的美意在制度執行時，能夠發揮最大的效能。

營養午餐 財政收支劃分法 周春米

延伸閱讀

總預算僵持恐衝擊地方 周春米：不該讓屏東走上舉債的路

2026屏東縣長選戰五五波 學者指出勝負關鍵在此

屏東縣春節送暖開跑 周春米：今年起社福補助新增線上申請

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

相關新聞

有錢就是任性？營養午餐免費惹議 北市府揭1點無法相信台南市言論

營養午餐免費議題，台南市政府今天表示，台南無法像台北市「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定；台北市政府說，無法相信南市...

拋「免費營養午餐政策」被質疑 蘇巧慧：市府有能力就該減輕家庭負擔

立委蘇巧慧近日拋出「免費營養午餐」政策，但被民眾黨主席黃國昌說偽善，新北市副市長劉和然認為決策有點太草率。蘇巧慧表示，市...

營養午餐免費「有底氣」？台南市公辦率94% 六都第一

台南市推動中央廚房設置與改善，114學年度的校園午餐公辦公營廚房佔比達到94%，聯合供餐比率為75%，皆為六都第一。南關...

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費...

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相...

地方喊話 卓揆：營養午餐屬地方自治 未分配地方稅款可用於國防外交

台北市日前宣布營養午餐全面免費，多縣市跟進，部分縣市喊話中央支持，行政院長卓榮泰今在雲林視察指出，營養午餐屬「地方自治事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。