卓榮泰：免費營養午餐屬地方自治 中央樂觀其成

行政院長卓榮泰10日視察雲林縣元長鄉運動設施規劃。他提到，免費營養午餐，本來就屬於地方自治事項。地方能把自治事項做得很好，中央當然樂觀其成。也希望立院盡速審查總預算案、院版財劃法，進入一個新的中央地方合作、落實地方自治的時代。

卓榮泰致詞提到，統計至去年底，全國65歲以上老人比例為20.6%，大約是467萬多人，進入超高齡社會，而雲林縣老人比例更高達28.8%。依照院版財劃法，對65歲以上、14歲以下民眾有加碼照顧，院版財劃法針對這兩個部分會增加權重的指數。

卓榮泰表示，按照現行財劃法，地方統籌分配稅款增加了，今年中央政府多釋出了4,165億元統籌分配稅款給各縣市，光是雲林在今年就會有258億元統籌分配稅款，比去年增加了149億元。所以今年開始包括雲林在內的十個縣市，就可以實施免費營養午餐。

卓榮泰指出，免費營養午餐，本來就屬於地方自治事項。中央政府之前每年有21億元補助給全國各縣市的弱勢家庭；另外有38億元來補助「3章1Q」，讓學生能接觸一些有機、好的食材。不過前述這21億元、38億元，隨著4,165億元統籌分配稅款來到地方，所以是完全進到地方政府來了。

他認為，地方政府能夠把地方自治事項做得很好，中央政府當然樂觀其成。那中央政府就可以把其他沒有分配給地方的統籌分配稅款，用在國防、外交及跨縣市、跨年度的大型公共建設。中央地方就是要這樣分工。

卓榮泰指出，不過，院版財劃法會比今年的分配更合理，每個縣市的分配更公平。

他誠懇希望立法院好好看一下，中央的院版財劃法跟今年的新財劃法有什麼不同。比較後盡早完成審議，當通過之後，就可以讓地方重新計算明年所有的統籌分配稅款、一般性補助跟計畫性補助，政院也會再恢復更多計畫性補助。

卓榮泰說，現在統一計算的是，一般性補助、統籌分配稅款、一般性補助加計畫性補助，今年已經比去年多，明年也會比去年的多，所以會持續的增加，讓地方有更多的自主財源。也將對高齡化政策做更合理、更公平的分配。

他也說，這次視察雲林縣元長鄉運動設施規劃，其中一座新的運動場，中央補助了1.2億元，非常科技化，也能帶動地方的運動風氣。未來政府從智慧農業、從科技發展，及對各年齡層的照顧、體育設施的發展，中央會全方位投入更多協助。

卓榮泰坦言，不過，運動部政策－樂活運動館相關的「優化全民運動與賽會環境計畫」，從2024年到2027年編了106億元，目前預算已經全部用完了。運動部希望將計畫延長兩年，預算再追加100多億元。此外，由於總預算未審過，運動部今年還有38.8億元新興計畫，沒有辦法執行。

他強調，最終還是要請國會支持2026中央政府總預算趕快付委審查。院版財劃法能更合理分配，因此也希望國會審查院版的財劃法。盼進入一個新的中央地方合作的時代，也進入一個真的能夠落實地方自治的時代。