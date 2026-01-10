地方喊話 卓揆：營養午餐屬地方自治 未分配地方稅款可用於國防外交

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
行政院長卓榮泰今在雲林視察指出，營養午餐屬「地方自治事項」，地方能做好中央樂觀其成，未來沒分配給地方的統籌分配稅款就可用在國防外交等重大建設。記者陳雅玲／攝影
台北市日前宣布營養午餐全面免費，多縣市跟進，部分縣市喊話中央支持，行政院卓榮泰今在雲林視察指出，營養午餐屬「地方自治事項」，地方能做好中央樂觀其成，未來沒分配給地方的統籌分配稅款就可用在國防外交等重大建設，他強調院版財劃法精神即是強化地方自治，希望立院理性審查。

卓榮泰今在運動部長李洋、立委劉建國、張嘉郡及雲林縣副縣長謝淑亞、元長鄉長李明明、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆等人陪同下到雲林元長視察樂活運動館規畫，他致詞時主動提及，感謝雲林縣長張麗善宣布推動免費營養午餐政策，其實先前已有10個縣市實施免費營養午餐，因為統籌分配稅款增加，包括雲林在內共有8縣市可以推動。

「這本來就屬於地方自治的事項」卓榮泰表示，中央政府過去每年編列21億元補助弱勢家庭，另外還有38億元補助「三章一Q」，讓孩子能夠接觸到更好的、有機的食材，隨著統籌分配稅款大幅增加，相關預算回到地方政府，地方更有能力把地方自治的事情做好，中央當然樂觀其成。

卓榮泰表示，中央政府未來可以把沒有分配到地方的統籌分配稅款，用在國防、外交，以及跨縣市、跨年度的大型公共建設上，這就是中央與地方應有的分工關係，也是行政院推動修正財政收支劃分法的核心精神，除了可提升國民生活均衡，也讓中央與地方權責劃分更合理公平，更重要的是強化地方自治。

卓榮泰說，拜託國會支持今年度的中央政府總預算，盡快付委審查，審慎審查院版財劃法，讓中央地方一起進入新的合作時代，也讓我們進到一個真正能夠落實地方自治的時代，這是我們可以預期，而且有能力做得到的。

行政院長卓榮泰（前排左三）今在雲林視察指出，營養午餐屬「地方自治事項」，地方能做好中央樂觀其成，未來沒分配給地方的統籌分配稅款就可用在國防外交等重大建設。記者陳雅玲／攝影
