拋「免費營養午餐政策」被質疑 蘇巧慧：市府有能力就該減輕家庭負擔

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今到中和枋寮市場掃街。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今到中和枋寮市場掃街。記者江婉儀／攝影

立委蘇巧慧近日拋出「免費營養午餐」政策，但被民眾黨主席黃國昌說偽善，新北市副市長劉和然認為決策有點太草率。蘇巧慧表示，市府有能力就應該減輕每個有孩童家庭的負擔，提供資源給這些年輕的家庭很努力在照顧孩子長大，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。

蘇巧慧表示，對新北市來講，要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，但如果她當市長，不但要營養午餐全面免費，而且確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度。她和很多團膳業者一起討論，很贊同業者的意見，免費其實只是地板，不是天花板，應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，日後都可以一起來努力。

蘇巧慧表示，這次立委傅崐萁主導的財劃法修法當中，新的財劃法版本，讓新北市的人均只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低現在變成了全國最低。這真的是讓新北市民情何以堪，當然不能接受。即使是困難的事情，但為了孩子的權益，一定要努力地去做。

新北市政府無跟進免費營養午餐政策，原因是估算經費46億元，恐佔據教育經費四分之一，蘇巧慧表示，新北市的人口最多，所以孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但是當桃園、台北都做出了這樣的政策，在共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。在她身邊的民進黨議員及黨團，都已經用提案的方式，要求市府要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。

蘇巧慧喬掉，對新北市來講，這個負擔當然沉重，但是為了孩子的權益，要全力來做，也要讓新北市有一個公平的財劃法。

蘇巧慧今到中和枋寮市場掃街，她表示，宣布參選以來，一直照著自己的節奏，最感謝的是，身邊永遠都有最好的民進黨議員，他們是最強、最團結的「新北隊」，不只議員張維倩、張嘉玲，張志豪跟前立委江永昌都一起來，這代表大家是站在一起，一起要守護中和、守護新北。

蘇巧慧說，昨天下午在汐止的秀豐黃昏市場，新北市29個區都會走到，深入大街小巷，讓市民看看最認真、最誠懇的新北市民進黨的這一隊，希望贏得人民的信任，可以為新北市一起努力。

立委蘇巧慧今到中和枋寮市場掃街。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今到中和枋寮市場掃街。記者江婉儀／攝影

蘇巧慧 營養午餐

