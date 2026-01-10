拋「免費營養午餐政策」被質疑 蘇巧慧：市府有能力就該減輕家庭負擔
立委蘇巧慧近日拋出「免費營養午餐」政策，但被民眾黨主席黃國昌說偽善，新北市副市長劉和然認為決策有點太草率。蘇巧慧表示，市府有能力就應該減輕每個有孩童家庭的負擔，提供資源給這些年輕的家庭很努力在照顧孩子長大，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。
蘇巧慧表示，對新北市來講，要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，但如果她當市長，不但要營養午餐全面免費，而且確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度。她和很多團膳業者一起討論，很贊同業者的意見，免費其實只是地板，不是天花板，應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，日後都可以一起來努力。
蘇巧慧表示，這次立委傅崐萁主導的財劃法修法當中，新的財劃法版本，讓新北市的人均只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低現在變成了全國最低。這真的是讓新北市民情何以堪，當然不能接受。即使是困難的事情，但為了孩子的權益，一定要努力地去做。
新北市政府無跟進免費營養午餐政策，原因是估算經費46億元，恐佔據教育經費四分之一，蘇巧慧表示，新北市的人口最多，所以孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但是當桃園、台北都做出了這樣的政策，在共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。在她身邊的民進黨議員及黨團，都已經用提案的方式，要求市府要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。
蘇巧慧喬掉，對新北市來講，這個負擔當然沉重，但是為了孩子的權益，要全力來做，也要讓新北市有一個公平的財劃法。
蘇巧慧今到中和枋寮市場掃街，她表示，宣布參選以來，一直照著自己的節奏，最感謝的是，身邊永遠都有最好的民進黨議員，他們是最強、最團結的「新北隊」，不只議員張維倩、張嘉玲，張志豪跟前立委江永昌都一起來，這代表大家是站在一起，一起要守護中和、守護新北。
蘇巧慧說，昨天下午在汐止的秀豐黃昏市場，新北市29個區都會走到，深入大街小巷，讓市民看看最認真、最誠懇的新北市民進黨的這一隊，希望贏得人民的信任，可以為新北市一起努力。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言