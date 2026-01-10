快訊

黃偉哲臉書被灌爆 遭疑「髮夾彎」市府：無法像台北「有錢就是任性」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨天舉行記者會宣布，自115學年度起，台南市公私立國中小學生營養午餐將全面補助。本報資料照片

台南市長黃偉哲昨宣布，自115學年度起，台南市公私立國中小學生營養午餐將全面補助，並在臉書發文直言「財政雖緊，責任難卸」。臉書貼文湧入上千則留言，有人質疑他「自打臉」、「髮夾彎」。對此，台南市政府發言人田玲瑚回應，近日有心人士刻意將市府「審慎評估政策」扭曲為「不願照顧孩子」或「政策急轉彎」，相關說法與事實不符，也模糊了公共政策應有的專業與程序討論。

黃偉哲指出，台南財政體質不若部分資源充沛的直轄市，但經市府團隊深度研議後，仍決定推動全面補助政策。其基礎在於台南長期建構的校園供餐體系，目前午餐自辦比率達94%，為六都之冠。未來將持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管制度，並整合78名專業營養師與跨局處力量，嚴格把關食安與營養品質。黃偉哲也坦言，政策是在財政緊繃情況下推動，後續將滾動檢討，確保支出真正用在學生健康。

田玲瑚說，是否推動免費營養午餐，並非「要不要照顧孩子」，而是在南北長期財源結構不公平下，如何兼顧財政永續與教育資源配置的問題。她指出，新版財政收支劃分法上路後，台北市統籌分配款暴增463億元，總額達1160億元；反觀台南市115年統籌分配稅款為508億元，雖較前一年增加186億元，但計畫型及一般性補助款合計減少225億元，整體收入反而減少45億元。

她強調，真正負責任的作法並非「大撒幣」，而是審慎評估，在財政永續與公共資源最佳配置之間取得平衡。

田玲瑚強調，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎。負責任的態度是審慎評估後再決定，而非隨著輿論貿然跟進。

田玲瑚指出，台南市對於低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭的午餐補助，長期以來以「精準照顧」為原則，補助從未間斷， 這才是負責任。

「責任不是口號」 ，聲稱「這不是炫富，是責任」，卻在宣布政策時連預算細節都說不清楚，這種匆忙上路的態度，顯然動機昭然若揭。「為何執政前兩年不是責任，偏偏在選舉年前夕才發現這是責任？」

