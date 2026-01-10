國中小午餐免費成熱議題 全國家長團體代表：吃得好撐得久才是關鍵

縣市政府陸續宣布國中小午餐免費，成為熱議焦點。六都剩新北市未跟進，連財政吃緊的雲林縣長張麗善也宣布免費。長期關注校園營養午餐議題的全國家長會聯盟食安小組主委孫文昌，提出不同思考方向。孫文昌指出，免費午餐固然立意良善，但政策是否能長久？是否真正讓孩子「吃得好」，更值得深思。

他直言，當前面臨少子化衝擊，學生人數斷崖式下滑，教育資源配置早已不合時宜，若縣市政府為推動免費午餐，財政必須挖東牆補西牆，反而排擠其他重要教育或社福預算。孫文昌說，部分縣市學生數極少迷你學校，每年需投入龐大人事與維運成本，財政沉重負擔。西方公立學校的孩子上學，幾乎都是搭校車，若能透過併校，省下的預算用來支付餐費，可謂一舉兩得。

他認為，政府面對少子化，應重新檢討調整教育資源，「因為孩子沒有同學的成長不健康」，應集中資源將錢花在刀口上，避免財政壓力不斷擴大，讓營養午餐吃得好、撐得久。他提到，目前攸關校園午餐專法「營養午餐法」仍在立法院審議，對於營養師編制、人力標準等關鍵問題尚未形成共識。在制度未完善前，縣市競相推動免費午餐，他強調，辦好午餐、提升食材品質營養，遠比「免費」來得重要。

當家長不需負擔午餐費，可能弱化監督動力，「不付錢，就少了立場去要求品質」，這也是政策制定時必須納入考量的層面。今年選舉年，孫文昌直言，免費午餐政策討好選民，容易獲得選票，更重要是長遠規畫，呼籲政府跳脫政治考量，重新檢視教育資源分配，讓有限預算花在刀口上，確保學生不只是「吃得到」，而是「吃得好、吃得安心」。

