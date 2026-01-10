國中小午餐免費成熱議題 全國家長團體代表：吃得好撐得久才是關鍵

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
縣市政府陸續宣布國中小午餐免費，成為熱議焦點。長期關注校園營養午餐議題的全國家長會聯盟食安小組主委孫文昌指出，免費午餐固然立意良善，但政策是否能長久？是否真正讓孩子「吃得好」，更值得深思。圖／ 嘉市府提供
縣市政府陸續宣布國中小午餐免費，成為熱議焦點。六都剩新北市未跟進，連財政吃緊的雲林縣長張麗善也宣布免費。長期關注校園營養午餐議題的全國家長會聯盟食安小組主委孫文昌，提出不同思考方向。孫文昌指出，免費午餐固然立意良善，但政策是否能長久？是否真正讓孩子「吃得好」，更值得深思。

他直言，當前面臨少子化衝擊，學生人數斷崖式下滑，教育資源配置早已不合時宜，若縣市政府為推動免費午餐，財政必須挖東牆補西牆，反而排擠其他重要教育或社福預算。孫文昌說，部分縣市學生數極少迷你學校，每年需投入龐大人事與維運成本，財政沉重負擔。西方公立學校的孩子上學，幾乎都是搭校車，若能透過併校，省下的預算用來支付餐費，可謂一舉兩得。

他認為，政府面對少子化，應重新檢討調整教育資源，「因為孩子沒有同學的成長不健康」，應集中資源將錢花在刀口上，避免財政壓力不斷擴大，讓營養午餐吃得好、撐得久。他提到，目前攸關校園午餐專法「營養午餐法」仍在立法院審議，對於營養師編制、人力標準等關鍵問題尚未形成共識。在制度未完善前，縣市競相推動免費午餐，他強調，辦好午餐、提升食材品質營養，遠比「免費」來得重要。

當家長不需負擔午餐費，可能弱化監督動力，「不付錢，就少了立場去要求品質」，這也是政策制定時必須納入考量的層面。今年選舉年，孫文昌直言，免費午餐政策討好選民，容易獲得選票，更重要是長遠規畫，呼籲政府跳脫政治考量，重新檢視教育資源分配，讓有限預算花在刀口上，確保學生不只是「吃得到」，而是「吃得好、吃得安心」。

