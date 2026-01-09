聽新聞
連日批免費營養午餐 黃偉哲跟進了

聯合報／ 記者吳淑玲楊正海黑中亮許維寧李人岳／綜合報導
台南市長黃偉哲質疑台北市長蔣萬安的營養午餐免費，有政策買票的嫌疑。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲質疑台北市長蔣萬安的營養午餐免費，有政策買票的嫌疑。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲連日批台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策是炫富、撒幣，昨更引蔣的祖父、故總統蔣經國所言「買醋的錢不要拿來買醬油」，質疑政策買票；但昨下午黃隨即宣布台南跟進免費政策。

黃偉哲坦言壓力大，指營養午餐議題已偏離公共政策討論，而是打開「政治潘朵拉的盒子。」蔣萬安說，北市是高所得都會區，也是全國物價和生活成本最高的城市，光鮮亮麗背後，是家長精打細算的日常，他常說投資下一代就是投資台灣的未來，「這不是炫富，是我們的責任。」

北市副發言人魏汶萱也回應，免費營養午餐減輕家長負擔，高雄市長陳其邁也推動，台南民進黨立委林俊憲、陳亭妃也呼籲台南要做，外界應該很疑惑黃市長為何持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？

魏汶萱指出，黃偉哲引經國先生的「買醬油的錢不要拿來買醋」，看來黃市長似乎沒有意願承擔孩子的免費午餐，提醒黃話不要只聽一半，有句經國先生名言是「今天不做，明天就會後悔」，與黃共勉。

黃偉哲昨下午隨即宣布九月起全市公私立國中小營養午餐免費，每年增十六億經費，共十四點二萬名學生受惠。他說，北市採無差別不排富補助營養午餐，對很多縣市長形成很大壓力，尤其雲林縣長張麗善前晚緊急聲明宣布跟進，就知已經偏離公共政策討論。

黃偉哲說，此「政治潘朵拉的盒子」打開後，多數的討論是「想要」而不是「需要」，想要是別人有也要有，需要是弱勢家庭照顧孩子力有未殆時，政府需要給予支持，但現已偏離「需要」而是「想要」。

黃偉哲批蔣年底選舉拚連任，在九月實施免費營養午餐，動機昭然若揭，但造成民眾比較各縣市福利，政府面臨龐大輿論壓力，使台南必須跟進，勢必造成預算排擠，不得不延後道路修繕等，市府財政窘迫，甚至要用二備金填補缺口。

台中市長盧秀燕說，過去營養午餐免費僅補助弱勢生，現在觀念不一樣，給孩子免費營養午餐，如課桌椅、校舍或電腦是政府的責任；各縣市財力不同，但對孩子的標準應全國一致，盼中央統一編列預算。

行政院發言人李慧芝說，盧誤將「○至六歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆；台中獲得七五○多億統籌款，應該可以照顧好市民，也呼籲地方支持院版財劃法，使大城市和偏鄉沒有落差。

