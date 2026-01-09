觀察站／預算跟選票 侯市府陷兩難

國中小學生營養午餐是否免費的政策爭議，掀開縣市長的壓力鍋，六都昨天剩新北與台南還語帶保留，台南市長黃偉哲一度砲轟台北市長蔣萬安，質疑選舉政策買票，但昨天下午黃偉哲宣布跟進免費政策，只剩新北獨排眾議、堅持財政紀律。綜觀各縣市對這項福利競賽的取捨，無疑是對地方諸侯的財政紀律與選票民意的壓力測試。

黃偉哲原堅持財政紀律，未跟進營養午餐免費政策，主張牽涉長期、經常性的教育支出，須審慎評估。但綠營想問鼎下屆市長的陳亭妃、林俊憲都挺免費政策，高雄市長陳其邁前天也政策轉彎，宣布營養午餐從使用者付費改為免費，加劇黃偉哲的決策壓力。

黃偉哲昨天上午才說蔣萬安炫富、買醋的錢不要拿來買醬油，下午就以「壓力」為由，強調被迫跟進免費政策，處境尷尬。

新北市長侯友宜的壓力與尷尬處境也不遑多讓，可說是「內憂外患」；同黨執政的台北、桃園及台中相繼推動免費政策，台中市長盧秀燕昨進一步強化「免費」的論述，指「現在觀念不一樣，給孩子免費營養午餐，如同課桌椅、校舍或電腦是政府的責任」，雲林縣長張麗善更表態「不惜舉債也要照顧雲林孩子」。加上同黨立委洪孟楷勸進，顯示地方基層民意的壓力湧現，是否棄守財政紀律成了艱難的選擇。

這場免費午餐的福利競賽中，新北學生人數最多，若跟進，每年支出要增加到四十六億元，占教育經費四分之一，是台南市的三倍，營養午餐費成一道困難的數學題。然而，綠營市長選戰對手蘇巧慧已表態支持免費午餐，台北的免費政策，正是下屆新北市長熱門人選、北市副市長李四川的臨門一腳所促成，選戰交鋒在即，侯市府的堅持也考驗黨內團結與選戰策略。