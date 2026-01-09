聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／預算跟選票 侯市府陷兩難

聯合報／ 本報記者林媛玲吳淑玲

國中小學生營養午餐是否免費的政策爭議，掀開縣市長的壓力鍋，六都昨天剩新北與台南還語帶保留，台南市長黃偉哲一度砲轟台北市長蔣萬安，質疑選舉政策買票，但昨天下午黃偉哲宣布跟進免費政策，只剩新北獨排眾議、堅持財政紀律。綜觀各縣市對這項福利競賽的取捨，無疑是對地方諸侯的財政紀律與選票民意的壓力測試。

黃偉哲原堅持財政紀律，未跟進營養午餐免費政策，主張牽涉長期、經常性的教育支出，須審慎評估。但綠營想問鼎下屆市長的陳亭妃、林俊憲都挺免費政策，高雄市長陳其邁前天也政策轉彎，宣布營養午餐從使用者付費改為免費，加劇黃偉哲的決策壓力。

黃偉哲昨天上午才說蔣萬安炫富、買醋的錢不要拿來買醬油，下午就以「壓力」為由，強調被迫跟進免費政策，處境尷尬。

新北市長侯友宜的壓力與尷尬處境也不遑多讓，可說是「內憂外患」；同黨執政的台北、桃園及台中相繼推動免費政策，台中市長盧秀燕昨進一步強化「免費」的論述，指「現在觀念不一樣，給孩子免費營養午餐，如同課桌椅、校舍或電腦是政府的責任」，雲林縣長張麗善更表態「不惜舉債也要照顧雲林孩子」。加上同黨立委洪孟楷勸進，顯示地方基層民意的壓力湧現，是否棄守財政紀律成了艱難的選擇。

這場免費午餐的福利競賽中，新北學生人數最多，若跟進，每年支出要增加到四十六億元，占教育經費四分之一，是台南市的三倍，營養午餐費成一道困難的數學題。然而，綠營市長選戰對手蘇巧慧已表態支持免費午餐，台北的免費政策，正是下屆新北市長熱門人選、北市副市長李四川的臨門一腳所促成，選戰交鋒在即，侯市府的堅持也考驗黨內團結與選戰策略。

延伸閱讀

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

影／台南政策轉彎宣布營養午餐免費 黃偉哲解釋原因：打開潘朵拉盒子

台南跟進！黃偉哲宣布國中小營養午餐免費 年增16億元

黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

相關新聞

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費後，各縣市政府紛紛跟進，連台南市長黃偉哲今早搬出蔣經國的話「買醋的錢不要用來買醬油」...

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

針對營養午餐免費議題，台南市長黃偉哲「轉彎」，下午舉行記者會宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐...

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

多個縣市陸續推出營養午餐免費政策，台中市長盧秀燕今天喊話中央，主張應由中央編列預算，公平照顧每個縣市的孩子。行政院發言人...

影／台南政策轉彎宣布營養午餐免費 黃偉哲解釋原因：打開潘朵拉盒子

台南市長黃偉哲下午舉行記者會，宣布從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用，黃偉哲表示，日前台北市宣布採取無差別不...

嘉義市每年剩餘稅收逾億元 他爭取補助營養午餐免費

全台16縣市營養午餐免費，嘉義市補助每餐只需負擔38元，但有市民呼籲，嘉市府每年財政狀況良好，剩餘稅收11億逾元，普發6...

關鍵人物 李四川建議蔣推有感政策

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，引發藍綠白各縣市首長陸續跟進。據了解，蔣萬安自去年起即評估政策可行性，但因財政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。