觀察站／預算跟選票 侯市府陷兩難
國中小學生營養午餐是否免費的政策爭議，掀開縣市長的壓力鍋，六都昨天剩新北與台南還語帶保留，台南市長黃偉哲一度砲轟台北市長蔣萬安，質疑選舉政策買票，但昨天下午黃偉哲宣布跟進免費政策，只剩新北獨排眾議、堅持財政紀律。綜觀各縣市對這項福利競賽的取捨，無疑是對地方諸侯的財政紀律與選票民意的壓力測試。
黃偉哲原堅持財政紀律，未跟進營養午餐免費政策，主張牽涉長期、經常性的教育支出，須審慎評估。但綠營想問鼎下屆市長的陳亭妃、林俊憲都挺免費政策，高雄市長陳其邁前天也政策轉彎，宣布營養午餐從使用者付費改為免費，加劇黃偉哲的決策壓力。
黃偉哲昨天上午才說蔣萬安炫富、買醋的錢不要拿來買醬油，下午就以「壓力」為由，強調被迫跟進免費政策，處境尷尬。
新北市長侯友宜的壓力與尷尬處境也不遑多讓，可說是「內憂外患」；同黨執政的台北、桃園及台中相繼推動免費政策，台中市長盧秀燕昨進一步強化「免費」的論述，指「現在觀念不一樣，給孩子免費營養午餐，如同課桌椅、校舍或電腦是政府的責任」，雲林縣長張麗善更表態「不惜舉債也要照顧雲林孩子」。加上同黨立委洪孟楷勸進，顯示地方基層民意的壓力湧現，是否棄守財政紀律成了艱難的選擇。
這場免費午餐的福利競賽中，新北學生人數最多，若跟進，每年支出要增加到四十六億元，占教育經費四分之一，是台南市的三倍，營養午餐費成一道困難的數學題。然而，綠營市長選戰對手蘇巧慧已表態支持免費午餐，台北的免費政策，正是下屆新北市長熱門人選、北市副市長李四川的臨門一腳所促成，選戰交鋒在即，侯市府的堅持也考驗黨內團結與選戰策略。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言