免費營養午餐 新北有困難 侯友宜：盼中央統一規畫

全台多個縣市跟進台北市推動免費營養午餐，六都中僅新北苦苦堅持，一般縣市也僅剩嘉義縣市和屏東未比照。新北市長侯友宜昨表示，跟進免費營養午餐會排擠其他教育經費，他知道有很多的困難，但全面免費仍須審慎評估，呼籲中央統一規畫。

侯友宜說，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，每年編列十三億元照顧，全面免費需四十六億元，等於要吃掉一年的特教經費，須做好盤整及規畫，現在面臨許多困難。

綠營認為新北統籌稅款增加，可用來支應餐費。侯友宜說，統籌稅款雖增加，但一般補助款中央又扣錢，新北總體預算會做好統整和配套措施，再向外界報告。

「不能草率說要或不要，非常不負責任。」新北副市長劉和然受訪也說，新北市有卅二萬餘兒童，若營養午餐全面免費，預算高達四十六億，營養午餐免費還是花在哪些地方更好，須審慎盤點再說明。

免費營養午餐連日來也成新北市議會質詢焦點，國民黨團指出，市府選擇暫不躁進，先審慎評估整體財政與制度面向。國民黨立委洪孟楷則表示，支持新北市營養午餐免費，中央可召集各縣市討論，統一制定政策。

民進黨團總召廖宜琨說，黨團已提臨時動議案要求比照台北、桃園辦理免費營養午餐，別讓新北市在城市競爭力與社會福利公平性上，淪為北台灣後段班。民進黨立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費，民眾黨主席黃國昌批蘇巧慧為選舉拿香跟拜，臉皮厚而讓人嘆為觀止。