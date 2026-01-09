免費營養午餐 新北有困難 侯友宜：盼中央統一規畫
全台多個縣市跟進台北市推動免費營養午餐，六都中僅新北苦苦堅持，一般縣市也僅剩嘉義縣市和屏東未比照。新北市長侯友宜昨表示，跟進免費營養午餐會排擠其他教育經費，他知道有很多的困難，但全面免費仍須審慎評估，呼籲中央統一規畫。
侯友宜說，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，每年編列十三億元照顧，全面免費需四十六億元，等於要吃掉一年的特教經費，須做好盤整及規畫，現在面臨許多困難。
綠營認為新北統籌稅款增加，可用來支應餐費。侯友宜說，統籌稅款雖增加，但一般補助款中央又扣錢，新北總體預算會做好統整和配套措施，再向外界報告。
「不能草率說要或不要，非常不負責任。」新北副市長劉和然受訪也說，新北市有卅二萬餘兒童，若營養午餐全面免費，預算高達四十六億，營養午餐免費還是花在哪些地方更好，須審慎盤點再說明。
免費營養午餐連日來也成新北市議會質詢焦點，國民黨團指出，市府選擇暫不躁進，先審慎評估整體財政與制度面向。國民黨立委洪孟楷則表示，支持新北市營養午餐免費，中央可召集各縣市討論，統一制定政策。
民進黨團總召廖宜琨說，黨團已提臨時動議案要求比照台北、桃園辦理免費營養午餐，別讓新北市在城市競爭力與社會福利公平性上，淪為北台灣後段班。民進黨立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費，民眾黨主席黃國昌批蘇巧慧為選舉拿香跟拜，臉皮厚而讓人嘆為觀止。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言