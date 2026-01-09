聽新聞
關鍵人物 李四川建議蔣推有感政策

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，引發藍綠白各縣市首長陸續跟進。據了解，蔣萬安自去年起即評估政策可行性，但因財政考量遲未定案，關鍵人物是來自副市長李四川的建議。李以「餐桌平權」為核心理念，認為營養午餐應成為所有孩子的基本保障，非只針對特定族群補助，成功說服蔣拍板。

北市議會近期審查年度預算，財建委員會多次要求李四川說明新增統籌款用途。知情人士指出，上周李再向蔣萬安建議，除「生生喝鮮奶」外，市府應提出更多讓市民「有感」政策，特別在房價、物價高漲下，中產育兒負擔沉重，免費營養午餐能直接減輕壓力。

李四川說，他曾見偏鄉孩子把吃不完的午餐打包當晚餐，且北市各校餐費不一，最高七十元、最低僅五十五元，推動免費並統一上限，不僅提升品質，也可避免弱勢學生被標籤化。市府內部曾討論補助或免費兩案，李主張「一定要免費」，強調財政可支應。最終，蔣本周市政會議拍板宣布北市國中小營養午餐全面免費。

