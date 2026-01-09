政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

針對營養午餐免費議題，台南市長黃偉哲「轉彎」，下午舉行記者會宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費。國民黨台北市議員游淑慧今在臉書再批黃偉哲愛罵又沒膽，市長做成這樣，也是無言。

針對「營養午餐免費」政策議題，台南市長黃偉哲今直批台北市長蔣萬安，並以蔣的祖父、前總統蔣經國講到「買醋的錢不要拿來買醬油」，預算應有完整性，而不是臨時東拼西湊、為了選舉，台北市今年9月才要開始，免費又不排富，11月份就要選舉了，這個有非常大的政策買票的嫌疑。

游淑慧在臉書指出，颱風假，「其邁放」；黃偉哲從不考慮，到大轉彎跟著放；免費營養午餐，「萬安推」，他大罵炫富，卻又24小時轉彎跟著推。

游淑慧指出，黃不了解人民需求，但也沒肩膀抵抗壓力，除了跟風和轉彎外，還會什麼？「可憐、可悲、可嘆」。 台南市長黃偉哲免費營養午餐轉彎，台北市議員游淑慧大酸「沒肩膀抗壓」。圖／取自游淑慧臉書