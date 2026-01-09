新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

快訊

聯合報／ 本報記者林媛玲
台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，多縣市紛紛跟進，六都唯有新北市長侯友宜至今仍強調審慎評估。記者林媛玲／攝影
台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費後，各縣市政府紛紛跟進，連台南市長黃偉哲今早搬出蔣經國的話「買醋的錢不要用來買醬油」來罵蔣萬安，下午竟改口跟進免費。面對全台連鎖效應，新北市至今仍獨排眾議強調暫不跟進，侯友宜明知這場地方福利競賽，已演變成全國的政治壓力測試，但他口中不斷跳針稱「審慎評估」無疑在向外界宣告「他挺得住」。

在這波營養午餐免費的浪潮中，新北市學生人數全國最多，若營養午餐免費每年要增加46億元，支出佔比高達教育業務經費4分之1，教育局稱46億元不是僅負擔1年，而是每年要編列，若未審慎盤點財源，將排擠其他教育建設。如同市府幕僚直言，各縣市大家喊得很高興，但46億元等同台南市的3倍「這是數學題，不是政治題」。

侯市府現在面臨「內憂外患」，同為國民黨執政的台北、桃園及台中都相繼宣布營養午餐免費，而2026年大選將屆，民進黨勢必會將「營養午餐全面免費」當新北市長選戰的核心攻防點，但侯友宜仍堅持不跟進，讓黨內立委包括洪孟楷及市議員等人憂心忡忡不斷勸進，顯示地方民代在基層面臨強大壓力。

市府多位幕僚透露，「營養午餐新北市不跟進」是集體決策的共識，在近日的輿情會議中，包括府級官員及首長討論此議題時，多數人直言「每年46億元從哪來？」新北市沒有人口紅利，只有人口壓力，營養午餐費用全台最高，財政狀況不允許如此莽撞行動。

在輿情會議中，除了現任教育局長張明文，包括副市長劉和然、副秘書長龔雅雯等人過去也都曾擔任教育局長，甚至主計單位也與會，現場人士均傾向要從長計議，「不是喊一喊就可立即解決的問題」侯友宜也當面表示，雖然他的任期僅剩不到1年，但也要有務實做法，不能把責任丟給後面的人去面對。幕僚透露「從旁觀察侯市長是挺得住的」。

只是，在目前的政治氛圍下，財政紀律固然重要，但民意的流向也成為政治人物的考題，新北市似乎成了孤鳥，要在這場午餐博弈中既能守住荷包，又能贏得民心，考驗才正要開始。

營養午餐 教育局 侯友宜 蔣萬安 黃偉哲 民進黨 國民黨

