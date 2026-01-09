嘉義市每年剩餘稅收逾億元 他爭取補助營養午餐免費

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市每年剩餘稅收逾億元，嘉義市體育總會前會長蔡協成（中）及議員參選人陳致愷（右）今天呼籲市府應補助營養午餐全額。記者黃于凡／攝影
全台16縣市營養午餐免費，嘉義市補助每餐只需負擔38元，但有市民呼籲，嘉市府每年財政狀況良好，剩餘稅收11億逾元，普發6千元後還剩很多錢，連雲林縣都不惜舉債補助，希望市長黃敏惠為民考慮，讓嘉義市2萬多名國中及國小學生營養午餐免費。

嘉義市體育總會前會長蔡協成說，希望嘉義市全部學童營養午餐免費，市長黃敏惠16年前曾推動，但一直沒通過，全台已有16縣市通過，嘉義市每人補貼38元，但嘉市府財政比其他縣市充裕，剩餘稅收11億逾元，希望市長好好考慮，讓嘉義市學生營養午餐免費。

市議員參選人陳致愷說，嘉義市曾領先全台推出班班有冷氣政策，但現在面臨營養午餐補助免費，卻原地踏步落後其他16縣市，雲林縣長張麗善更公開宣示，不惜舉債也要落實營養午餐免費政策，希望嘉義市在黃敏惠擔任市長任內推動，造福國中及國小所有學生。

蔡協成及陳致愷呼籲民進黨嘉義長參選人、立委王美惠、國民黨不分區立委林倩綺、民眾黨不分區立委張啓楷及嘉義市議會所有議員共同連署，建請市府研擬推動，實質造福嘉義市2萬多名學生與家庭，立委林倩綺服務處主任李泳江也到場支持。

嘉義大學教授翁頂升說，營養午餐關係到學生健康發展，也直接影響體能表現，長遠而言甚至可能影響嘉義市生育率與整體人口素質，具有高度重要性，為了孩子的營養健康，也為了減輕年輕家庭的經濟負擔，應該順勢推動學生營養午餐免費政策。

