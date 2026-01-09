影／營養午餐免費 黃偉哲批蔣萬安打開「政治潘朵拉盒子」變選舉工具

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝舉行記者會，宣布從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲下午舉行記者會，宣布從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用，黃偉哲表示，日前台北市宣布採取無差別不排富補助營養午餐，對很多縣市首長形成很大的壓力，尤其昨晚聽到雲林縣長張麗善用緊急聲明的方式宣布跟進營養午餐免費，就知道事件已偏離公共政策的討論，而是打開政治上的潘朵拉的盒子。

黃偉哲說，潘朵拉的盒子被打開之後，大多數的討論是想要而不是需要，想要的是別人有他也要有，但需要的是對於真正生活比較困難的低收入戶、中低收入戶，以及脆弱家庭，他們的孩子的照顧力有未殆的時候，政府有需要對他們給予支持，但現在已經偏離了需要而是想要。

黃偉哲也批今年是選舉年，台北市長蔣萬安要連任，11月要選舉，結果9月開始實施國中小學生營養午餐免費，背後的動機昭然若揭，有人說台北市養一個孩子多辛苦，但每一個地區家長養一個孩子都是要煞費苦心，但對非弱勢家庭，一餐6、70元，對一般家庭是有能力付擔的，但台北市開始把議題政治化而不是公共政策化，所以台南市也必須要這樣做，是因為民眾會比較，很難解釋清楚讓民眾理解。

至於財源怎麼來，黃偉哲說，勢必會造成預算排擠，不得不延後道路修繕等公共建設，因為已經政治化，民眾會針對各縣市的福利進行比較，例如重陽敬老金差了幾百塊，或是「為什麼別的縣市有，我們沒有？」的質疑。政府面臨龐大的輿論壓力。但目前市府財政已顯窘迫，甚至需要動用二備金來填補缺口，他會將營養午餐補助交棒給未來市長。

黃偉哲指出，經評估市府的財源結構、供餐體系及配套措施後，決定回應民眾對午餐全免政策的期待。預計將有14.2萬名公私立國中小學生受惠。新版財政收支劃分法實施後，市府已自行編列近4億元預算，補助國中小午餐持續食用「三章一Q」國產可溯源食材與弱勢學生午餐費，本次加碼全面午餐補助政策，估計每年還需再增加約12億元，年支出16億元，將調整相關預算支應。

台南市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝舉行記者會，宣布從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用。記者吳淑玲／攝影
