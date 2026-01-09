台南跟進！黃偉哲宣布國中小營養午餐免費 年增16億元

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布115學年全面補助國中小學生營業午餐免費。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲宣布115學年全面補助國中小學生營業午餐免費。記者吳淑玲／攝影

針對營養午餐免費議題，台南市長黃偉哲下午舉行記者會宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費，每人每餐補助估計56元，每年增加16億元經費，嘉惠全市約14.2萬名學生。

黃偉哲強調，台北市長蔣萬安拋出營養午餐全面免費，不排富無差別補助，昨天再聽到雲林縣長張麗善宣布跟進，就知道這個議題已經「政治化」，而不是「公共政策」，掀開「政治潘朵拉的盒子」，有人問說「台南也可以不跟進」，但現在已經政治化，很難做到讓外界不誤解。

台南德陽艦園區「熊熊艦到你」特展 打造泰迪熊海上派對

黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

影／營養午餐免費引戰 黃偉哲引蔣經國這句話再重批蔣萬安

【重磅快評】朱門酒肉臭？黃偉哲離陳其邁車尾燈更遠了

多縣市跟進營養午餐免費 教師點出「學生愛不愛吃」才是關鍵

台北市長蔣萬安登高一呼宣布營養午餐免費，全台許多縣市跟進，引發話題，不過有教學第一線小學教師指出，營養午餐從來不是免費問...

免費營養午餐新北為難 洪孟楷喊話侯友宜：多計算一下

對於營養午餐是否全面免費，新北市長侯友宜今說，市府須審慎盤點、詳細規畫，期待中央、地方能就相關政策進行一致規畫。國民黨立...

營養午餐全面免費之後？比起買單 台北市更該擔心的是「價值」與「品質」的崩壞

營養午餐免費，對家長而言是一項實質減壓，但對孩子來說，真正重要的從來不是價錢，而是好不好吃、能不能吃完。長期以來，校園剩食問題的核心並非「不夠營養」，而是溫度、口味與餐食設計失衡。若免費政策未同步投入廚房改善與食育教育，恐怕只會讓「沒吃完的飯菜」變得更多。

黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

針對「營養午餐免費」政策議題，台南市長黃偉哲今受訪再重批台北市長蔣萬安有政策買票嫌疑；北市府反擊，外界應該很疑惑，黃偉哲...

獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，藍綠白諸侯陸續跟進，新北是否跟進引發話題。據了解，蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過...

