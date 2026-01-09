聽新聞
台南跟進！黃偉哲宣布國中小營養午餐免費 年增16億元
針對營養午餐免費議題，台南市長黃偉哲下午舉行記者會宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費，每人每餐補助估計56元，每年增加16億元經費，嘉惠全市約14.2萬名學生。
黃偉哲強調，台北市長蔣萬安拋出營養午餐全面免費，不排富無差別補助，昨天再聽到雲林縣長張麗善宣布跟進，就知道這個議題已經「政治化」，而不是「公共政策」，掀開「政治潘朵拉的盒子」，有人問說「台南也可以不跟進」，但現在已經政治化，很難做到讓外界不誤解。
