多縣市跟進營養午餐免費 教師點出「學生愛不愛吃」才是關鍵

台北市長蔣萬安登高一呼宣布營養午餐免費，全台許多縣市跟進，引發話題，不過有教學第一線小學教師指出，營養午餐從來不是免費問題，而是預算太低，因利潤微薄，以致學校找到營養午餐廠商困難重重，預算有限下，菜色也不受學生喜歡，餐後剩食率高，建議調高補助、提升學餐品質才是解決之道。

一名基層教師表示，台北市針對弱勢學生營養午餐的減免政策就是免費，弱勢學生本來就不需要繳交餐費，現在擴大全面免費普及到所有學生身上，看似所有學生都受惠，但「學生愛不愛吃」才是關鍵。

部分教師強調，應該調高每餐預算上限，而非全面免收餐費，以目前台北市營養午餐補助預算約60至75元之間，但考量台北市的物價、成本及物流費都相對高昂，因為預算太低、利潤微薄，學校要找到膳食業者是非常困難的。

外包出去後，一餐的費用能用在學生身上沒剩多少，菜色更難以挑選，能夠吃到的營養午餐，雖然都符合營養標準，菜色就是不受學生的喜歡。

免費營養午餐成為網路發燒話題，支持與反對聲浪都有，有網友質疑淪為政策買票，對廠商、學生絕對是雙輸，直言地方政府為了維持這筆預算支出，一定會壓低價格，甚至要求控漲，廠商為了成本與利潤，就會拿便宜食材做午餐，學生不愛吃，廚餘量增加，環境負擔變重，形成惡性循環。