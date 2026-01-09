快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

多縣市跟進營養午餐免費 教師點出「學生愛不愛吃」才是關鍵

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
營養午餐免費政策引發話題。情境示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
營養午餐免費政策引發話題。情境示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台北市長蔣萬安登高一呼宣布營養午餐免費，全台許多縣市跟進，引發話題，不過有教學第一線小學教師指出，營養午餐從來不是免費問題，而是預算太低，因利潤微薄，以致學校找到營養午餐廠商困難重重，預算有限下，菜色也不受學生喜歡，餐後剩食率高，建議調高補助、提升學餐品質才是解決之道。

一名基層教師表示，台北市針對弱勢學生營養午餐的減免政策就是免費，弱勢學生本來就不需要繳交餐費，現在擴大全面免費普及到所有學生身上，看似所有學生都受惠，但「學生愛不愛吃」才是關鍵。

部分教師強調，應該調高每餐預算上限，而非全面免收餐費，以目前台北市營養午餐補助預算約60至75元之間，但考量台北市的物價、成本及物流費都相對高昂，因為預算太低、利潤微薄，學校要找到膳食業者是非常困難的。

外包出去後，一餐的費用能用在學生身上沒剩多少，菜色更難以挑選，能夠吃到的營養午餐，雖然都符合營養標準，菜色就是不受學生的喜歡。

免費營養午餐成為網路發燒話題，支持與反對聲浪都有，有網友質疑淪為政策買票，對廠商、學生絕對是雙輸，直言地方政府為了維持這筆預算支出，一定會壓低價格，甚至要求控漲，廠商為了成本與利潤，就會拿便宜食材做午餐，學生不愛吃，廚餘量增加，環境負擔變重，形成惡性循環。

營養午餐 教師 食材

延伸閱讀

獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

洲美關渡平原國土規畫「城鄉一」遭內政部打回票 蔣萬安說話了

影／營養午餐免費引戰 黃偉哲引蔣經國這句話再重批蔣萬安

免費營養午餐被批炫富 蔣萬安：這是我們的責任

相關新聞

多縣市跟進營養午餐免費 教師點出「學生愛不愛吃」才是關鍵

台北市長蔣萬安登高一呼宣布營養午餐免費，全台許多縣市跟進，引發話題，不過有教學第一線小學教師指出，營養午餐從來不是免費問...

免費營養午餐新北為難 洪孟楷喊話侯友宜：多計算一下

對於營養午餐是否全面免費，新北市長侯友宜今說，市府須審慎盤點、詳細規畫，期待中央、地方能就相關政策進行一致規畫。國民黨立...

營養午餐全面免費之後？比起買單 台北市更該擔心的是「價值」與「品質」的崩壞

營養午餐免費，對家長而言是一項實質減壓，但對孩子來說，真正重要的從來不是價錢，而是好不好吃、能不能吃完。長期以來，校園剩食問題的核心並非「不夠營養」，而是溫度、口味與餐食設計失衡。若免費政策未同步投入廚房改善與食育教育，恐怕只會讓「沒吃完的飯菜」變得更多。

黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

針對「營養午餐免費」政策議題，台南市長黃偉哲今受訪再重批台北市長蔣萬安有政策買票嫌疑；北市府反擊，外界應該很疑惑，黃偉哲...

獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，藍綠白諸侯陸續跟進，新北是否跟進引發話題。據了解，蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過...

蘇巧慧也喊營養午餐免費 黃國昌批虛偽：忘了當初反修財劃法

近期台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進「免費營養午餐」，有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧昨日也喊支持公立國中小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。