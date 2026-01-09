免費營養午餐新北為難 洪孟楷喊話侯友宜：多計算一下
對於營養午餐是否全面免費，新北市長侯友宜今說，市府須審慎盤點、詳細規畫，期待中央、地方能就相關政策進行一致規畫。國民黨立委洪孟楷表示，中央可召集縣市政府共同討論，由中央統一制定政策，另外他也建議侯市府再多計算一下，若可以則一起推動。
台北市長蔣萬安率先宣布營養午餐免費後，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁等也宣布。侯友宜今受訪表示，新北多年來已對弱勢學生提供營養午餐免費，若全面推動，年經費需46億元，約占教育業務費4分之1，將排擠特教與校舍建設等預算，因此市府須審慎盤點、詳細規劃，並期待中央與地方能就相關政策進行一致規畫。
對於新北市是否應跟進營養午餐免費，洪孟楷表示，這是對的方向，當蔣萬安提出來，看到各縣市跟進，看得出來照顧孩童並讓家長減輕負擔，讓午餐平權，這應是普遍共識。在台灣，其實縣市距離也近，不一定完全都是讓縣市決定，中央也可以召集縣市政府共同討論，由中央統一制定政策，這對整個生活圈更方便。
洪孟楷表示，有很多學童可能是住在新北，但就讀在台北；或是住在台北，就讀在新北。如此是否有落差。以國小、國中，公立學區都在附近，不免有這樣的狀況，不用讓各縣市做比較，所以當然是可以討論。
洪孟楷表示，新北市目前在預算上還在規畫，但相信照顧學童跟家長的心是不變的。建議侯市府是不是能夠再多計算一下，如果說可以的話，讓這樣的政策跟各縣市一起推動，這應該也是過去到現在新北市努力的方向。
