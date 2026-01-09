快訊

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

預言 Joeman 翻車成名！星座專家白瑜遭控「與已婚男泡湯」 6點聲明喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川。
蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川。

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，藍綠白諸侯陸續跟進，新北是否跟進引發話題。據了解，蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川

目前北市議會許多委員會都還在審查今年度預算，據了解，攸關許多民生議題的財建委員會，近期曾多次找李四川到議會說明北市府增加的統籌款要用在哪裡？由於今年台北市總預算都已送出，統籌款扣除軌道運輸計畫性補助被砍等，北市今年會多出200多億。議會不同意市府將這200多億去折抵過去用稅基剩餘去遞補編不足的171億元。

知情人士透露，上周李四川就曾再向市長蔣萬安建議，除了「生生喝鮮奶」外，市府應該針對人民需要的，再推更多「有感政策」，尤其台北市房價物價高，許多中產階級養育孩子花費多，最有感的就是營養午餐免費。

這名知情人士說，當時李四川向蔣萬安建議時，也分享他曾看過偏遠地區孩子，營養午餐吃不完剩下來打包回家當晚餐吃，推動免費營養午餐政策，且給予目前最高的一餐70元經費，也可以讓學生的營養午餐可以「餐桌平權」。因目前台北市營養午餐，常出現比較有錢學校，午餐費一餐70元，有些學校卻是吃一餐55元，推動免費營養午餐，且是一餐目前最高的70元，也讓學生在學校的午餐可以「餐桌平權」。

不過宣布政策前，北市府內部也曾評估，是要用補助？還是免費？當時李四川也跟蔣萬安建議「一定要免費」，因以目前北市府財政是可以支應，為何不提出一個好的政策，尤其是好好照顧孩子的政策。

「如果台北市都沒有辦法做到，其他縣市可能就沒有辦法做到。」知情人士說，也正因為李四川的建議，蔣萬安終於在本周市政會議，政策拍板決策「台北市國中小營養午餐全面免費」。

這名知情人士說，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，如果當新北市長，就會推動新北營養午餐免費，但其實李四川還不是新北市長，就已經在做了。

蔣萬安從去年就開始評估營養午餐免費可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川。本報資料照片
蔣萬安從去年就開始評估營養午餐免費可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川。本報資料照片

營養午餐 李四川

延伸閱讀

洲美關渡平原國土規畫「城鄉一」遭內政部打回票 蔣萬安說話了

影／營養午餐免費引戰 黃偉哲引蔣經國這句話再重批蔣萬安

免費營養午餐被批炫富 蔣萬安：這是我們的責任

TPASS通勤月票補助只能到今年中？蔣萬安說話了

相關新聞

獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，藍綠白諸侯陸續跟進，新北是否跟進引發話題。據了解，蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過...

「午餐就像課桌椅！」盧秀燕呼籲營養午餐全面免費 落實國家養願景

目前陸續有縣市宣布115 學年度起推動營養午餐免費，台中市長盧秀燕上午主持大雅分局六寶派出所啟用典禮時表示，過去我們對於...

雲林負債咬牙辦學生免費午餐 張麗善：湊不出來再舉債

雲林縣長張麗善在縣庫財政困難之下，昨天依舊宣布115學年度9月起開辦國中小學免費營養午餐，對於未來財源如何籌措，今天受訪...

新北市不跟進營養午餐免費？ 副市長劉和然：不草率決定

台北市率先宣布營養午餐免費後，許多縣市跟進，但新北市未鬆口，新北市副市長劉和然今天出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮時...

38元吃到67元！嘉市營養午餐用補助及食育制度領先全台

全台17縣市營養午餐免費，嘉市府暫未跟進，教育處長郭添財上午議會受訪表示，市府持續在「品質與營養」加碼投資營養午餐，透過...

影／營養午餐「無餘裕」協助地方？蔣萬安：地方意見中央應聽進去

台北市長蔣萬安日前宣布國、中小營養午餐全面免費，部分縣市無法跟進，行政院昨表示，因財政收支劃分法導致中央財政大幅削弱，無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。