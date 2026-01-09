蘇巧慧也喊營養午餐免費 黃國昌批虛偽：忘了當初反修財劃法

近期台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進「免費營養午餐」，有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧昨日也喊支持公立國中小營養午餐免費。同樣有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今批評，免費營養午餐政策，照出蘇巧慧虛偽。

黃國昌說，照顧好國家的下一代，是每一位從政者最重要的工作之一。因此當在野陣營的縣市首長包括盧秀燕、蔣萬安、張麗善、高虹安、謝國樑，乃至於民進黨縣市首長陳其邁，這兩天接連宣布學童的營養午餐將全面免費，這個方向對面臨嚴重少子女化的台灣是正確的。

黃國昌說，但巧婦難為無米之炊，如果沒有健全的地方財政，再怎麼好的政策都難以推行。這也是為什麼新國會從上任之初就不斷推動修正財政收支劃分法，改善過往中央集權又集錢的情況。過去民進黨在野時就是這樣主張，當初2022年林佳龍代表民進黨參選新北市市長時，也大喊要修正財劃法。

黃國昌說，非常遺憾的是，賴清德總統就任後所展現出的態度，就是不想修財劃法，行政院長卓榮泰甚至大言不慚地說「現行版本就是最好版本」，打臉過去的民進黨；直到國會三讀通過財劃法修法超過一年以後，卓榮泰才遲交院版財劃法，從財劃法的修正，更可以印證民進黨就是一個「芭樂黨」，選舉時慣性開支票騙票，卻從來沒有想要認真兌現。

黃國昌表示，昨天看到蘇巧慧說她支持營養午餐應該免費，她如果當選新北市市長，也會立刻來做。「看完我只感到不勝唏噓」，蘇巧慧難道忘了當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止。

黃國昌指出，財劃法修正後，新北市本來應該增加統籌分配款407億。但在賴清德政府的剋扣下，只剩下257億，這當中短少的150億，相信也是新北市長侯友宜猶豫學童營養午餐全面免費理由之一。民進黨大剌剌砍新北市民的錢，蘇巧慧是忘記還是害怕想起來？

黃國昌說，為了下一代的權益，負責任的作法是修正財劃法、解決地方財源的不足，並要求中央政府依法給付。絕對不是像蘇巧慧一樣，一方面阻礙財劃法修正、支持中央剋扣應該給新北的經費，一方面卻又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費。此外，財源解決後，學童營養午餐的關鍵，就不再只有單純免費與否，讓每一個孩子能夠有「健康優質、營養均衡、家長安心」的營養午餐，才是真正的重點。