新北市不跟進營養午餐免費？ 副市長劉和然：不草率決定

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
新北市副市長劉和然表示，新北市有32萬餘兒童，若營養午餐全面免費，預算高達46億。圖／本報資料照片
台北市率先宣布營養午餐免費後，許多縣市跟進，但新北市未鬆口，新北市副市長劉和然今天出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮時受訪表示，新北市有32萬餘兒童，若營養午餐全面免費，預算高達46億，「不能草率說要或不要，非常不負責任」，營養午餐免費比較好？還是花在那些地方孩子過得更好？要審慎盤點教育經費再跟大家說明。

劉和然強調，他出身老師，當過校長、教育局長，非常理解教育現場。他舉兩個數據說明，新北市一年特教經費包括人事費大概47億，一年校舍修繕相關的資本門費用大概50億；新北市一年預算750幾億元，扣掉人事費大概只有200億元左右。如果新北市也實施營養午餐免費，預算高達46億元，不能草率說要或不要，非常不負責任。

劉和然表示，新北市還要再審慎評估盤點教育經費，了解老師及家長需求，孩子是要營養午餐？還是錢花在那裡讓孩子過得更好？市府會謹慎評估合適方式後再適當時機說明。

媒體問到民眾黨主席黃國昌將在周日成立新北後援會，劉和然表示尊重每個人的節奏。他舉馬拉松為例，每個人狀況、條件不同，配速也不同，他會按自己的節奏往前走，在當時時機做出決定。

劉和然強調，新北市民最關心市政發展，如果選舉討論太早進入生活，會影響市政推動，他會按自己節往前走，其他人想法都非常尊重。

營養午餐 劉和然

