新北市不跟進營養午餐免費？ 副市長劉和然：不草率決定
台北市率先宣布營養午餐免費後，許多縣市跟進，但新北市未鬆口，新北市副市長劉和然今天出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮時受訪表示，新北市有32萬餘兒童，若營養午餐全面免費，預算高達46億，「不能草率說要或不要，非常不負責任」，營養午餐免費比較好？還是花在那些地方孩子過得更好？要審慎盤點教育經費再跟大家說明。
劉和然強調，他出身老師，當過校長、教育局長，非常理解教育現場。他舉兩個數據說明，新北市一年特教經費包括人事費大概47億，一年校舍修繕相關的資本門費用大概50億；新北市一年預算750幾億元，扣掉人事費大概只有200億元左右。如果新北市也實施營養午餐免費，預算高達46億元，不能草率說要或不要，非常不負責任。
劉和然表示，新北市還要再審慎評估盤點教育經費，了解老師及家長需求，孩子是要營養午餐？還是錢花在那裡讓孩子過得更好？市府會謹慎評估合適方式後再適當時機說明。
媒體問到民眾黨主席黃國昌將在周日成立新北後援會，劉和然表示尊重每個人的節奏。他舉馬拉松為例，每個人狀況、條件不同，配速也不同，他會按自己的節奏往前走，在當時時機做出決定。
劉和然強調，新北市民最關心市政發展，如果選舉討論太早進入生活，會影響市政推動，他會按自己節往前走，其他人想法都非常尊重。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言