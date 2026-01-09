「午餐就像課桌椅！」盧秀燕呼籲營養午餐全面免費 落實國家養願景
目前陸續有縣市宣布115 學年度起推動營養午餐免費，台中市長盧秀燕上午主持大雅分局六寶派出所啟用典禮時表示，過去我們對於營養午餐免費，觀念僅止於「補助弱勢學生」，可是現在觀念不一樣，給孩子們免費的營養午餐，就像給孩子們課桌椅、校舍或電腦設備一樣，強調這是政府的責任。
盧市長說，過去對於營養午餐免費，觀念僅止於「補助弱勢學生」，既然大家都認同給孩子們免費的營養午餐，就像給孩子們課桌椅、校舍或電腦設備一樣，因此，現在全國 22 個城市，有將近一半以上已經宣布要執行，好的政策我們就應該要做。
現在觀念不一樣了，雖然台中市政府的財政非常辛苦，可是我們要想法子籌錢，要來提供孩子們免費的營養午餐，這是政府的責任，因此從115學年度開始，會把這個預算送進議會裡面，相信議員們一定都會大力支持， 新的學年度就可以開始提供免費營養午餐。
盧市長並說，地方政府財政非常困難，有十幾個城市（包括北市在內）願意去籌錢想辦法，是非常勇敢且進步的教育觀念；至於還有將近一半的縣市還沒宣布，建議中央政府既然每年有高達將近3兆的預算，希望能多提撥一些預算，公平地照顧每個縣市的孩子。
盧秀燕強調，每個縣市財力不同，如果由地方自籌，孩子吃的「好壞」就會有差別；為了對孩子的標準應該一樣，建議這筆預算應該由國家統一編列預算、統一標準；也呼籲各總統參選人，競選時都喊出要讓全國孩子都有免費營養午餐，達成「孩子國家養」的政見，落實統一標準。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言