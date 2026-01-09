快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

免費營養午餐衝擊財政結構 新北教育局：要審慎評估、降低排擠效應

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局公布2025年預算使用圓餅圖。圖／新北市教育局提供
新北市教育局公布2025年預算使用圓餅圖。圖／新北市教育局提供

各縣市推免費營養午餐政策引發討論，新北市教育局今日說明整體預算結構與財政承擔現況。教育局長張明文表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

新北公私立國中小學生人數超過32萬人，每餐經費約為70至75元，其中家長負擔55至60元，若全面採行免費營養午餐並維持既有供餐品質，每年所需經費約為46億元，且屬於必須年年編列的經常性支出，而非一次性的投入。

張明文指出，以年度預算約755億元來看，扣除502.38億元的人事費，與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含，學前教育94.5億元，特殊教育7億元，高中職免學費補助19億元，及技職、社教等。若再新增每年46億元的營養午餐經費，支出佔比高達教育業務推動經費的四分之一，僅次於學校辦公費用，對整體教育財政結構具有長期影響。

張明文表示，為了學生的權益與公平性，要做最大的福祉考慮，這是食育教育，教育局開始啟動完整盤點與評估，務實審慎做分析跟討論後再做決定。其中，照顧特教生費用就等於免費營養午餐一年的推動經費，沒有適當的財源增加，一定會排擠整體預算，特別是財政結構，還有優先施政順序。

張明文說，在校園工程及設備方面，每年投入約51.55億元，用於新設校及新建校舍、老舊校舍整建、體育與遊戲設施改善、自立廚房建置、班班有冷氣、智慧教室、老舊廁所整修及課桌椅更新等，相關經費皆攸關校園安全與學生學習環境。

張明文認為，最重要是配套要做好，第二是各縣市都宣布今年9月才推動，還有一段準備期，不論是擴大補助對象，或是部分補助，或是完全免費，都是可討論方向，但要把細節跟配套措施完整規畫。被問及是否追加預算？張明文表示，會透過這段時間把細節一步到位討論規畫。

教育局強調，這些既有投入皆屬長期且穩定的教育支出，是保障學生基本學習與生活品質的重要基礎。在評估任何新增營養午餐經費時，市府必須回到整體教育預算結構，審慎盤點財政承擔能力，避免因單一政策調整而影響校園建設、教學支持及學生照顧等既有教育體系運作。

各縣市推免費營養午餐政策引發討論，新北市教育局今日說明整體預算結構與財政承擔現況。記者江婉儀／攝影
各縣市推免費營養午餐政策引發討論，新北市教育局今日說明整體預算結構與財政承擔現況。記者江婉儀／攝影

營養午餐 教育局 財政

延伸閱讀

營養午餐免費新北暫不跟進 侯友宜坦言面臨很多的困難

營養午餐免費與否 新北議會藍黨團：中央統籌、別讓地方各自扛

不只進教室 新北推動AI教育治理、行政工作減量見效

「口袋華語老師」上線 新北首創新住民華語數位教材

相關新聞

「午餐就像課桌椅！」盧秀燕呼籲營養午餐全面免費 落實國家養願景

目前陸續有縣市宣布115 學年度起推動營養午餐免費，台中市長盧秀燕上午主持大雅分局六寶派出所啟用典禮時表示，過去我們對於...

雲林負債咬牙辦學生免費午餐 張麗善：湊不出來再舉債

雲林縣長張麗善在縣庫財政困難之下，昨天依舊宣布115學年度9月起開辦國中小學免費營養午餐，對於未來財源如何籌措，今天受訪...

新北市不跟進營養午餐免費？ 副市長劉和然：不草率決定

台北市率先宣布營養午餐免費後，許多縣市跟進，但新北市未鬆口，新北市副市長劉和然今天出席1111人力銀行幸福企業頒獎典禮時...

38元吃到67元！嘉市營養午餐用補助及食育制度領先全台

全台17縣市營養午餐免費，嘉市府暫未跟進，教育處長郭添財上午議會受訪表示，市府持續在「品質與營養」加碼投資營養午餐，透過...

影／營養午餐「無餘裕」協助地方？蔣萬安：地方意見中央應聽進去

台北市長蔣萬安日前宣布國、中小營養午餐全面免費，部分縣市無法跟進，行政院昨表示，因財政收支劃分法導致中央財政大幅削弱，無...

蘇巧慧也喊營養午餐免費 黃國昌批虛偽：忘了當初反修財劃法

近期台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進「免費營養午餐」，有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧昨日也喊支持公立國中小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。