營養午餐免費新北暫不跟進 侯友宜坦言面臨很多的困難

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜再度強調營養午餐全面免費會排擠其他教育預算，需整體通盤考量。記者林媛玲／攝影
台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費後，目前六都僅新北及台南未跟進。今新北市教育局強調，營養午餐全面免費屬社福型政策，需長期且穩定財源支撐，新北若實施每年需46億元。新北市長侯友宜稍晚也說明，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，若全面免費會排擠其他教育經費，他知道有很多的困難，全面免費仍需審慎評估及規劃，也呼籲中央能統一規劃。

侯友宜表示，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，已編列13億元照顧，要全面免費等於要吃掉1年的特教經費，也跟校舍改建興費相差無幾，等於佔了業務費4分之1。新北營養午餐免費一年要編46億元，在教育預算會排擠，一定要做好盤整及詳細規劃，現在有很多的困難，未來會做出對孩子最好的選擇。

侯友宜說，營養午餐對家長而言希望能減輕負擔，學生希望有多元選擇，新北面對營養午餐的態度是會適時調整，讓孩子吃得健康。

侯友宜更指，面對財源問題，雖然統籌分配稅款這段時間有增加，但一般補助款中央也扣了錢，新北的總體預算會做好統整，希望中央也有統一的規劃，新北也會做好配套措施再向外界報告。

營養午餐 侯友宜

