營養午餐免費新北暫不跟進 侯友宜坦言面臨很多的困難
台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費後，目前六都僅新北及台南未跟進。今新北市教育局強調，營養午餐全面免費屬社福型政策，需長期且穩定財源支撐，新北若實施每年需46億元。新北市長侯友宜稍晚也說明，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，若全面免費會排擠其他教育經費，他知道有很多的困難，全面免費仍需審慎評估及規劃，也呼籲中央能統一規劃。
侯友宜表示，新北對弱勢家庭營養午餐免費已實施多年，已編列13億元照顧，要全面免費等於要吃掉1年的特教經費，也跟校舍改建興費相差無幾，等於佔了業務費4分之1。新北營養午餐免費一年要編46億元，在教育預算會排擠，一定要做好盤整及詳細規劃，現在有很多的困難，未來會做出對孩子最好的選擇。
侯友宜說，營養午餐對家長而言希望能減輕負擔，學生希望有多元選擇，新北面對營養午餐的態度是會適時調整，讓孩子吃得健康。
侯友宜更指，面對財源問題，雖然統籌分配稅款這段時間有增加，但一般補助款中央也扣了錢，新北的總體預算會做好統整，希望中央也有統一的規劃，新北也會做好配套措施再向外界報告。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言