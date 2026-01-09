快訊

營養午餐免費引戰 黃偉哲引蔣經國這句話再重批蔣萬安

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲以蔣萬安的祖父、前總統蔣經國曾經講到「買醋的錢不要拿來買醬油」，這鎮就是說預算有它的一個完整性，那如果說要臨時東拼西湊、為了選舉，這個就有非常大的政策買票的嫌疑。記者吳淑玲／攝影
針對「營養午餐免費」政策議題，台南市長黃偉哲今受訪再重批台北市長蔣萬安，並以蔣的祖父、前總統蔣經國講到「買醋的錢不要拿來買醬油」，預算應有完整性，而不是臨時東拼西湊、為了選舉，台北市今年9月才要開始，免費又不排富，11月份就要選舉了，這個有非常大的政策買票的嫌疑。

至於台南市是跟進，黃偉哲說將於下午3點20分召開記者會，對外說明相關規畫方向。他強調，市府目前正審慎評估中，會以財政紀律與教育資源整體配置為優先考量。

黃偉哲強調，選舉是一時的，但首長必須考量的是長期治理與預算完整性。他引用前總統蔣經國「買醋的錢不要拿來買醬油」的說法指出，預算有其結構與用途，不應為了選舉臨時東拼西湊。

黃偉哲指出，營養午餐免費完全沒有財源基礎，沒有財源就要動用什麼？相關作法若未事先編列預算，第一是預算的排擠，第二個是動用「二備金」，二備金是救命錢。所這樣東挪西湊，然後為了選舉這樣做，未必是人民之福。

黃偉哲說，台北市若真要推動營養午餐免費，也應該是在明年度的時候，在今年年底編列預算，才能從從容容的實施，而且要實施排富。以前不做，今年9月就要做，而且是這個匆匆忙忙、連滾帶爬，把這些預算做挪用跟排擠，坦白講這不是人民之福。

黃偉哲不平說，台北市多拿了400多億的統籌分配稿，除了沒有把人行道換成金子之外，其他重大建設都做了，但台南市才剛要做，就逼得大家要跟進，陳其邁和盧秀燕也不是第一時間宣布，都是跟進的，雲林縣長張麗善還半夜宣布。

黃偉哲說，台北市如果覺得營養午餐免費很重要，蔣萬安不是第一年當市長，應該編在年度總預算，現在宣布「時機點可議、動機點可議、財源可議」。

黃偉哲也強調，對台南市而言，市府仍會審慎規畫，包括財政調度、教育資源配置及整體總預算安排，會在近期內、最快時間向外界說明市府的具體結論與方向。

