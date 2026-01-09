38元吃到67元！嘉市營養午餐用補助及食育制度領先全台
全台17縣市營養午餐免費，嘉市府暫未跟進，教育處長郭添財上午議會受訪表示，市府持續在「品質與營養」加碼投資營養午餐，透過制度化補助，讓家長僅需負擔38元，就能讓國小、國中孩子，享用實際成本62、67元高品質午餐，補助力道與食育完整度領先全台。
郭添財指出，嘉市是全台最早、也是目前唯一中小學全面自辦廚房的縣市，讓學校直接掌握食材來源、烹調流程與環境衛生，從源頭把關食安品質。嘉市也是全台唯一在校園設置「食育組長」城市，結合營養師專業，將菜單設計、營養教育與食農教育全面整合，落實「飲食即教育」。
因應近年物價與農產價格上漲，自115學年度起主動調升午餐食材補助。國中每餐由38元調高至45元，國小由35元提高至40元，差額全數市府吸收。加上中央補助「三章一Q」食材獎勵每餐10元，以及嘉市首創、全額市府負擔補助午餐水電、燃料、廚工薪資等，約折合每人12元，目前國中生每餐午餐實際成本達67元，國小62元。
「我們不只要孩子吃得飽，更要吃得好、吃得對。」郭添財強調，在營養補充政策，嘉市超前部署。市府自籌3300多萬元，率全台之先延續深化「班班有鮮奶」政策，讓公立幼兒園及中小學學童每周可飲用2次鮮奶，補充成長鈣質。
針對弱勢照顧，郭添財指出，嘉市對經濟弱勢學生提供午餐全額補助，確保沒有孩子因家庭背景影響營養權益。他強調，嘉市營養午餐政策非單點措施，而是一套結合食安、營養、教育與公共投資長期工程，未來持續滾動檢討，在物價壓力下穩住品質，讓「高標準午餐」成為嘉義市孩子的日常。
