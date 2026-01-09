點名盧秀燕午餐免費政策做半套！何欣純拋政見：不足的我來做

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
針對台中營養午餐政策，民進黨立委何欣純今拋政見表示，「盧市長做不足的，何欣純來做」。圖／何欣純提供
針對台中營養午餐政策，民進黨立委何欣純今拋政見表示，「盧市長做不足的，何欣純來做」。圖／何欣純提供

台中市長盧秀燕昨宣布，115學年度起，所有公立國中小營養午餐全面免費，引發私校及家長反彈，認為不能把私校學生「丟包」。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今拋政見表示，「盧市長做不足的，何欣純來做」，並指若她當選市長，國中小營養午餐應不分公私立通通免費，「盧市長做不足的，何欣純來做」，而且要吃得好，並顧到食安與品質。

何欣純今天說明，營養午餐的免費政策，要讓孩子吃得好、吃得飽，包括食安問題等，應一視同仁，公平對待，所以不管公私立學校的孩子都是台中市的未來，所以她的兒童福利政策主張，不分公私立學生，國中小營養午餐都應該通通免費。

她認為，營養午餐免費應該不分公私立學校，為了台中市的兒童福利政策的一致化、公平性、合理性，應該來補助國中小營養午餐免費政策，由政府來支出，重點不僅僅是免費，還應該要讓孩子吃得好，所以在營養午餐的品質，還有食安方面，都是市政府未來的責任，她會好好地督促，而且好好地提升。

何欣純強調，台中市的兒童福利政策應該雨露均霑，所有的孩子都是台中市的未來，所有的國中小的孩子，不分公私立學校 我們的營養午餐都應該補助免費，除了免費政策外，還要吃得好，不管是品質，還有食安方面，「我們通通都要做到」。

營養午餐 何欣純

