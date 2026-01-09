雲林負債咬牙辦學生免費午餐 張麗善：湊不出來再舉債

雲林縣長張麗善在縣庫財政困難之下，昨天依舊宣布115學年度9月起開辦國中小學免費營養午餐，對於未來財源如何籌措，今天受訪時也備感無奈，她說，只能在縣府財政大水庫中調配，今年3、4月以追加預算方式編列在教育處之下，以新學年度200天每餐50元計算約需3億元，若湊不出來只好再舉債。

張麗善說，縣府應執行的預算已有規畫，如今為支應午餐費，只能從各項計畫案中再去調整，例如今年要做的哪些工程，先往後挪，這勢必排擠到整體縣政的執行，但這也是沒辦法的事，因3、4月辦追加預算是開辦免費午餐經費的唯一機會，如果不行，只能舉債，至於是否動用預備金，他說，預備金並不多且是應急之用，不能任意動用。

被詢及目前雲林負債情況，張麗善說，縣庫原本負債227億元，她上任後積極清還了約100億元，目前只剩約127億元債務，因有不少縣市債務已歸零，原想如果財畫法順利，可分配的301億元下來，可有再還債的空間，如今非但中央的錢沒下來，辦免費午餐1年經費就得要6億元，看來想再還債的想法恐得被迫停止。

另再被問到，既然縣庫拮据，為何還要免費午餐的轉折點是什麼？張麗善強調，人民福利本就應由中央統籌規畫，畢竟每個縣市自由財源不一樣，原先想說只有比較有錢的六都開辦，濁水溪以南多數是窮縣，沒想到後來全國包括濁水以南的幾個縣市都要辦，為不讓雲林的孩子認為別人有免費午餐，他們就沒有，這種城鄉差蹉產生的二等公民想法反應在孩子身上是她不樂見，所以她才說即便財政困難不惜舉債咬牙也要辦，就是這原因。

她說，尤其這種影響也會反應在大人身上，因城鄉落差帶來人口外移的效應，就因都市福利好，所以她認為政府一直鼓勵大家多生育，不應只是單一的生育補助，後續的教育和照顧是需要中央做整體性規畫，不應把這些事丟給沒錢、沒資源的地方。