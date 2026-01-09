多縣市推免費營養午餐 教團憂若缺乏配套恐放大治理缺口 應啟動1機制

近期台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進「免費營養午餐」。家長團體國教行動聯盟指出，「免費」指是付費端的改變，但不等於學生能吃得更好，免費若缺乏配套，反而可能放大校園午餐治理的缺口，導致免費但品質下降、浪費增加等問題。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，根據2017至2020年台灣國民營養健康調查，8成以上學童之乳品類食物實際攝取量未達1份、不到1成學童攝取足夠的蔬菜和水果；同時，過重及肥胖盛行率達26%至30%，相當於每3到4名學童就有1名體位異常。她強調，飲食口味及生活習慣要從小培養，家庭與學校是孩子長時間活動的地方，影響深遠。

國教盟理事長王瀚陽表示，學校午餐是教育的重要環節，不應被視為單純的產業服務，更不能用來取代父母責任，午餐時間其實是每天的健康飲食教育課，能夠校正偏食、建立均衡飲食習慣，把健康飲食教育落實到日常生活的途徑，而非只是吃一頓免費的飯。

王瀚陽說，若遇天災衝擊中南部農產供應，菜價與肉價波動劇烈，團膳與學校午餐供應面臨成本壓力。如果免費政策只處理「誰付錢」，而缺乏物價波動下的調整機制，供餐端就容易被迫改用冷凍、加工或低成本替代品來支撐，最終受影響的是學童的健康。同時，免費但缺乏好吃、教育、份量設計等配套，也可能導致廚餘量上升。

國教盟主張，免費營養午餐政策若要成為長期投資，必須同步補齊治理配套，呼籲應建立品質底線與公開檢視機制，免費後，更要避免成本壓力導致菜色縮水或加工品比例上升，政府應建立可檢視的午餐品質標準，如蔬菜種類與份量、蛋白質來源多樣性、加工食品比例上限、含糖飲料與高油炸品管控等，並推動菜單、食材來源、抽驗結果公開，讓家長與社會能共同監督。

再者，國教盟也說，免費午餐一旦由公帑支出，更應做到成本結構透明，定期公開供餐成本與採購資訊，確保每一分公帑都用在孩子食材與必要的專業服務；也應建立物價連動與天災調整機制，當天災造成食材價格波動時，應啟動差額補貼或替代菜單機制，避免供餐端被迫向低成本食材傾斜，才能確保營養不打折。