免費營養午餐被批炫富 蔣萬安：這是我們的責任

台北市長蔣萬安上午出席115年度市長與里長有約-北投區，說明輝達進駐北士科、捷運環狀線北環段、國際羽球館等建設。會前受訪回應台南市長黃偉哲認為北市營養午餐免費是「北炫富南痛苦」，蔣市長表示這不是炫富，「是我們的責任」。

蔣萬安致表示，北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣台北市也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗背後，其實是家長們精打細算的日常，因此他常說投資下一代投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富是我們的責任」。

與里長有約說明捷運北環段路線為銜接第一階段路線自新北產業園區五工路由高架轉入地下方式續沿五權路、高速公路南側、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋進入臺北市區後，沿著士林社子、中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。