雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

原本因財政困難無法開辦學生免費午餐的雲林縣，昨晚逆轉，縣長張麗善以「不惜舉債咬緊牙關」決定開辦。藍綠立委也是2026將爭取雲林縣長的張嘉郡、劉建國，在第一時間同表支持，劉建國甚至認為實施太慢；只是兩人對於未來財源錢從哪來，看法則大不同。

雲林縣長張麗善面對財政困頓，昨晚仍以獲立委張嘉郡允諾爭取新版財劃法之下，表明「不惜舉債也要咬緊牙關開辦學生免費午餐」，被視為張麗善接棒人也是國民黨參選下屆縣長呼聲最高的立委張嘉郡在張麗善宣布開辦學生免費午餐後，第一時間表態支持。

張喜郡更直言一旦當選縣長一定會推動國中小學童免費午餐，一來顧孩子健康、二來減輕家長負擔，三來把孩子健康顧好等於守護國家的未來「投資孩子就是投資國家的未來！」推動免費午餐就是對下一代最好的投資。

張嘉郡說，新版「財劃法」遭政院擱置，不副署、不公告、也不執行，主計處還將雲林的財力等級調高，自籌款新增15億元，直接衝擊雲林財政負擔，排擠政策執行，連想要跟進午餐免費也困難重重。

「苦不能苦孩子！」張嘉郡強調未來會把學童免費午餐擺在未來推展縣政的最優先項目，並積極協調中央與地方，要求中央落實新版「財劃法」，強化雲林財政，降低少子化與城鄉差距衝擊，守護孩子的健康與未來。

獲民進黨提名參選下屆雲林縣長的立委劉建國也說，學生免費午餐並非新興做法。目前宜蘭、花蓮、彰化、南投、連江、金門、澎湖、新竹、桃園等多個縣市均已先行實施。他認為雲林為農業大縣也是台灣糧倉，食材就地取得最方便，但至今仍未實施免費營養午餐政策，令人匪夷所思。

他強調，「再窮也不能窮教育」孩子吃飽吃好才有力氣學習，不僅可減輕家長負擔，更可藉機在課間融入食農教育，讓孩子從餐桌了解自己家鄉，提升對在地農業與食材的認識，具正面教育意義。

至於財源問題，劉建國表示，目前政院新版財劃法，對農業縣市有一定加成並可提供更多財源支持；同時教育部也編列約38億元補助學校使用「3章1Q」安心食材，可惜在野黨拒絕溝通，並卡關115年度中央總預算案，才使很多政策無法推動。不過他仍支持雲林推動免費營養午餐政策，讓雲林孩子吃得放心、家長免除負擔，也讓食農教育推動更具實質意義。 民進黨立委劉建國對雲林實行學生免費午餐也表支持，認為中央早有餐費財源，只可惜被在野黨卡關。圖／劉建國提供