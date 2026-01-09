聽新聞
營養午餐「無餘裕」協助地方？蔣萬安：地方意見中央應聽進去
台北市長蔣萬安日前宣布國、中小營養午餐全面免費，部分縣市無法跟進，行政院昨表示，因財政收支劃分法導致中央財政大幅削弱，無餘裕協助地方。對此，台北市蔣萬安上午受訪指出，中央、地方應該是夥伴關係。
蔣萬安日前宣布國、中小營養午餐全面免費，基隆市、台中市、高雄市也接連跟進，新北市長侯友宜則呼籲中央提出統一政策，避免縣市落差。行政院發言人李慧芝昨表示，因新版財劃法，導致中央財政大幅削弱，今年預計舉債3000億元，因此無餘裕協助地方。
蔣萬安上午在北投區參加與里長有約受訪指出，中央地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見中央政府應該聽進去
