黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

台北市長蔣萬安宣布台北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲認為「北炫富南痛苦」；對此，台北市蔣萬安上午受訪指出，這不是炫富，「是我們的責任」。

蔣萬安上午參加北投區「里長有約」，對於黃偉哲指營養午餐免費是「北炫富南痛苦」，他指出，北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣台北市也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗背後，其實是家長們精打細算的日常，因此他常說投資下一代投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富是我們的責任」。