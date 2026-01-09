聽新聞
陳其邁跟進營養午餐免費有雜音 羅智強酸：跟黃偉哲不好、跟卓榮泰有仇
台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁等均宣布營養午餐免費。但針對營養午餐免費一事，台南市長黃偉哲卻酸「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。國民黨立院黨團書記長羅智強今說，黃偉哲可能跟陳其邁關係不太好，行政院長卓榮泰可能跟陳其邁也是有仇，陳其邁在高雄也許已威脅到賴清德總統的地位。
蔣萬安宣布台北市營養午餐今年起全面免費，之後包括盧秀燕、陳其邁等都表態跟進。黃偉哲昨點名蔣萬安，政策造成別人的困擾，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市炫富，大概除了馬路不是的金子打造外，其他什麼都做了。
羅智強今說，黃偉哲可能跟陳其邁關係不太好，不太清楚為什麼講這麼重的話。陳其邁不是也宣布營養午餐免費了嗎？他不介入黃偉哲跟陳其邁的個人恩怨。
卓榮泰針對營養午餐免費表示不補助。對此，羅智強表示，卓榮泰可能跟陳其邁也是有仇，陳其邁在高雄也許已威脅到賴清德的地位，所以包括黃偉哲跟賴清德的嫡系、卓榮泰都已開始對陳其邁聯手出擊，希望陳其邁能夠保重。
