新聞幕後／「免費」出手藍綠白諸侯搶進 蔣萬安幕後決策曝光

北市長蔣萬安宣布國中小免費營養午餐政策，各縣市包括台中、高雄和新竹市等縣市陸續跟進，藍綠白諸侯陸續搶進。據了解，蔣萬安是考量「上有長輩、下有孩子」的三明治世代，也是呼應現在政治氛圍，「民心望治」希望提出對生活有實質幫助的民生政策。

據悉，蔣萬安宣布免費營養午餐，並無跟其他縣市討論，一開始評估推動的時間是在推「生生喝鮮奶」時，蔣萬安指示評估營養午餐免費的可行性，但因涉及財源廣大，加上需後續配套，才在今年新年新政宣布推動。

知情人士透露，「生生喝鮮奶」政策成功，民眾滿意度高，代表這是人民的需求，所以一步一步推動，如生生喝鮮奶，今年9月延伸到國中也要上路。鮮奶政策要克服技術面，免費營養午餐則是考量經費，生生喝鮮奶成功後，就「水到渠成」可以續推免費營養午餐。

知情人士也說，蔣萬安的免費營養午餐政策，呼應現在的政治氛圍，因從大罷免以來，民眾都覺得亂，中央政府有多少福國利民政績，民眾實在感受不太出來，「民心望治」更希望能有對生活有實質幫助的民生政策。

對蔣萬安來說，免費營養午餐可以是教育，也可以說是民生政策，就是想要幫助三明治世代最苦的這一群，也是政府最需要支持的一群人。

對於外界質疑台北市炫富，幕僚認為，對民眾來說，應該是恰恰相反，因政策可以幫助到需要幫助的人，也可以達到對人民實質的挹注，尤其台北市是全台生活壓力最高，高房價物價的地方，更需要紓解民眾的生活壓力，北市府樂見各縣市跟進。

營養午餐免費政策在北市都討論過，並非一朝一夕拍板，有不少議員在議會提案關心，甚至家長代表參加相關活動、會議時也會提及。

另名府內官員透露，營養午餐免費政策最關鍵就是「財源」，尤其一年20幾億預算，除校舍改建外幾乎沒有如此大筆的單一政策預算，「有想法但沒辦法」。

官員說，在財畫法修法通過後，北市約增加400多億的統籌分配款，但中央也相對性刪減不少計畫型補助，包含捷運、社福、學校冷氣經費等部分經費都變成地方自籌，400多億統籌分配款必須優先分配給這些已在進行計畫。

而剩下的錢，則由市府請各局處提出想法政策，再由府級決定優先順序，營養午餐免費政策就是教育局提上府級評估政策之一

官員說「從蔣萬安到基層官員，市府到局處，大家眾志成城，得到了其他縣市迴響，大家都很振奮」。