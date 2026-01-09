黃偉哲批評北炫富南痛苦 游淑慧轟：最爛政客和首長

台北市長蔣萬安宣布台北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲認為「北炫富南痛苦」。台北市議員游淑慧今在臉書表示，坦白說，講這種話真是最爛最爛的政客和首長。

游淑慧指出，黃偉哲市長完全不能理解台北市生育、養育和教育孩子的成本有多高、有多難？台北市的房價、物價、托兒所、幼兒園這些費用和台南相比差多少？是有多無知？

她說，台北市的年輕爸媽已經很辛苦了，市政府只是幫爸媽減輕一頓午餐的負擔，就要被黃偉哲講成炫富？揮霍？就一餐給孩子的營養午餐，20億不到的預算，相較幾千億給美國軍購，孩子不值得嗎？

游淑慧表示，跟不跟進是每個縣市長的權力，這是首長資源如何分配的選擇。唯一考量的原因只有一個，那就是市長覺得錢花在那裡值得。她還批，「不願做就抹黑做事的人」。 台北市長蔣萬安宣布台北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲認為「北炫富南痛苦」。圖／取自聯合新聞網