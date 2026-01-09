「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市孩子吃的營養午餐狀況不一，呼籲速立「營養午餐專法」，由中央統一規定，讓學童營養午餐機制更透明、公平，讓孩子吃得更好更健康。

全教總指出，樂見首長關心學童午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」。更何況免費不等於優質，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理；該政策是否排擠其他教育預算，必須持續關注。

家扶基金會社工處處長陳乘斌說，家扶服務對象約四成比率不具福利身分，無法獲得補助或減免，當營養午餐變成普及福利，能讓這群經濟弱勢學童受惠，也能減少孩子因減免餐費而被烙印、貼標籤的狀況。

東森幼幼基金會執行長黃慧婷指出，她非常認同台北市長蔣萬安所謂，「營養午餐不該只是一頓飯，而是教育平權的重要一環」；長久以來，各縣市政府補助中低收入戶學費減免與營養午餐，初衷雖是善意，但實際執行過程難免讓孩子在無形中被區分、被比較，讓原本該單純的用餐時光，承載不必要的心理重量。這是一項把尊嚴放進制度裡的良策，也是一個城市願意為孩子多想一步的體現。當教育政策能同時照顧到營養、尊嚴與平等，相信孩子會在更安心的環境中長大，「這樣的溫柔治理，值得被看見」。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之說，營養午餐免費政策應排富，且對弱勢學生的照顧需加碼擴及到三餐和寒暑假。全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德指出，縣市政府應公私一體，不能把私校學生丟包，也期盼中央盡速訂定全國統一作法。