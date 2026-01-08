超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「稀得像水的豆漿」？在雲林、嘉義等食材產地，營養午餐單餐平均價格只有27至35元，在2026年的今天能吃到什麼「營養」，她無法理解，課綱可以統一，為什麼孩子的營養不能全面照顧？

孫嘉蕊說，她想起泰國電影《瘋狂獨角獸》裡的一個情節。創辦人出身貧窮山區，他發現山上的泡麵居然比山下貴，這在資本主義的運送成本下看似合理，但他卻感到憤怒：「明明我們比較窮，為什麼要花更多錢買泡麵？」所以他致力於降低成本，要讓山上的孩子花一樣的錢，得到和平地一樣的資源。

孫嘉蕊的貼文如下：

有一天，我到南投山區的小學參訪，和孩子們共進午餐。那是很簡單的炒麵、高麗菜和玉米湯，每人一瓶豆漿。雖然簡單，但我想基本營養應該夠了。然而，孩子正值發育期，蛋白質與鈣質是偏鄉孩子最匱乏、也最需要的。我拿起那瓶樂力包豆漿，喝了一口，心裡一驚：怎麼這麼難喝？我從沒喝過這麼稀的豆漿，更從沒看過這個品牌。

我忍不住問校長，這豆漿是哪裡買的？校長無奈地說，這是由上面統一供應的。南投縣孩童營養午餐免費，每人平均預算45元，難道買不到好豆漿嗎？超市裡200cc的豆漿不到10塊錢，大批採購價格應該更低，我們為什麼讓孩子喝這種連市面上都找不到、稀得像水的豆漿？

最近，台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，每餐單價提高到60元，家長一片讚許，其他縣市也紛紛跟進。社會福利越進步、兒少照護越全面，這本是好事。台灣這麼小，孩子的成長不該因各縣市財政落差而有差別待遇。但我更進一步去了解，卻發現每個孩子的餐費，在不同縣市竟然是截然不同的世界。

北部地區每餐約60至70元；中部與宜花東約45至50元；南部高屏約40至45元；而在雲林、嘉義等食材產地，單餐平均價格竟然只有27至35元。

有人辯稱，因為雲嘉是蔬果大區，成本較低。但你接受這個說法嗎？我不能接受。

台灣是一個小島，如果連7-ELEVEN都能做到平地與高山、離島與本島同價，為什麼攸關孩子成長的營養，我們不能做到全台相同待遇？35元，在2026年的今天能吃到什麼「營養」？南投山上的孩子喝著稀薄的豆漿，而城市的孩子，食物選擇多到根本不想喝牛奶。

我不能理解的是，課綱可以統一，為什麼孩子的營養不能全面照顧？

中央政府曾推行「班班有牛乳」，後來卻因財務問題交給地方自理，最後往往不了了之。我曾見過台北市的孩子，一周拿7瓶保久乳回家；但在偏鄉，校長、球隊老師為了讓孩子長高，還得四處向各界募款買牛奶。這種簡單的偏鄉差距，官員真的不懂嗎？這不只是資源分配不均，這是讓偏鄉孩子在成長的起跑線上，就先失去了營養的支撐。

什麼時候該中央統一，什麼時候又該地方分責？我不相信中央財政會被孩子的午餐吃垮。這世界上，有什麼比孩子的健康更重要？

我想起泰國電影《瘋狂獨角獸》裡的一個情節。創辦人出身貧窮山區，他發現山上的泡麵居然比山下貴，這在資本主義的運送成本下看似合理，但他卻感到憤怒：「明明我們比較窮，為什麼要花更多錢買泡麵？」所以他致力於降低成本，要讓山上的孩子花一樣的錢，得到和平地一樣的資源。

我住嘉義，小時候上阿里山，東西都很貴；但現在，即使到清境農場，販賣機的可樂一樣是一瓶25元。這就是社會的進步，運送成本被技術克服，物價趨於統一。

所以，請不要再跟我談地方財政差異，也不要再拿運送成本當藉口。如果這個邏輯成立，為了讓山上的孩子得到與城市同等的營養，我們不是應該投入更高的預算嗎？

現在我們連「表面的平等」都做得很辛苦，更遑論實務操作中的人謀不臧。學校不時有督察視察教學、視察社團多元性，但我想問：誰去看看孩子的午餐到底吃了什麼？特別是那些躲在雲霧深處、喝著稀薄豆漿的偏鄉孩子。