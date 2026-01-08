聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺挺營養午餐免費 選上市長再加碼投資教育

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
林岱樺表態挺午餐免費政策，再加碼三大教育投資。圖／立委林岱樺辦公室提供
林岱樺表態挺午餐免費政策，再加碼三大教育投資。圖／立委林岱樺辦公室提供

針對陳其邁市長宣布推動「高雄公立學校營養午餐免費」政策，高雄市長參選人、立法委員林岱樺表示全力支持，她也強調如果未來成為高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

林岱樺指出，營養午餐免費是把照顧落實在每天的日常，更是減輕家庭負擔、提升學習支持的關鍵一步，她除了支持市府午餐免費政策，也將提出更完整的「從營養到健康、從體能到國際力」的加碼方案，包含讓孩子「天天有牛乳，補鈣顧健康」，把營養支持制度化、日常化；同時推動「幼兒體適能，課程有補助」，把運動與健康習慣向下扎根，協助幼兒園與家庭有資源、有方法；並以「班班有外師，城鄉無差距」為目標，讓偏鄉與市區享有同等的語言學習機會，縮短城鄉教育落差，讓高雄教育從照顧走向競爭力，打造更健康、更公平、更有國際力的下一代。

營養午餐 林岱樺 偏鄉 陳其邁 幼兒園

延伸閱讀

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

藍轟高市衛生局長黃志中下台負責 林岱樺：支持他留任推動改革

林岱樺聲援積極查辦「績優督導」性侵案 嘆「社會安全網出現破口」

民進黨高雄市長初選白熱化 林岱樺掃街拜票拚戰

相關新聞

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。