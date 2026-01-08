【重磅快評】蔣萬安的營養午餐 為何驚醒天下諸侯？

2026年第6天，台北市長蔣萬安新年起手式宣布「國中小學營養午餐全面免費」，不到3天，不只藍營的基隆市、台中市、雲林縣先後跟進，連綠營南霸天的高雄市長陳其邁也「從善如流」。事實上，桃園市3年前就先推動相關政策，為何直到蔣萬安出手，才驚醒天下諸侯？

去年一整年國政廢弛，賴清德總統授意民進黨推動大罷免，即使兩岸對立、朝野惡鬥也在所不惜。全年國事如麻、內外動盪，聯合報票選年度代表字就是「罷」，顯示民心厭倦政治掛帥，賴政府搬出太多次總預算卡關當成施政無能的藉口，中央無政績，地方皆望治，民心期盼新年新氣象，成為蔣萬安端出地方政績的最佳時機。

2024年底行政院長卓榮泰喊停「班班有鮮奶」政策，蔣萬安就下定決心「中央不做，台北做」，當時還曾舌戰政委馬永成等綠營官員。馬永成去年初在行政院會唱衰北市政策，他舉自己小孩就讀的北市仁愛國中為例，仁愛國中有2000多名學生，附近卻僅6家超商，如果學生都去兌換鮮乳，超商也難供貨；蔣萬安則堅定表示，他拜訪過四大超商和全聯、家樂福等，業者都樂意配合，且兌換鮮乳的人不會同一時間在同地點，「技術性問題不是問題」。

相對於民進黨的政治考量、萬般理由，蔣萬安決定用行動證明，北市去年成功推動生生喝鮮奶，今年再進一步升級至國中生。在北市鮮奶政策獲得好評的基礎上，蔣萬安順勢推出營養午餐全面免費政策，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠；蔣萬安的政策看似只讓小朋友受惠，但他們都是國家未來的主人翁，這些孩童的父母多是「三明治世代」，營養午餐解決不少照護問題，一個好政策同時打中「國中小學生、中產階級、中間選票」，自然引發重視。

台中、高雄過了兩天才跟進，還僅限公立學校有免費營養午餐，未包括私立學校。台中市長盧秀燕說，免費營養午餐是教育趨勢，孩子不能輸在起跑點。相較於高雄市也跟進，台南市長黃偉哲卻大酸，新版財政收支劃分法上路後，對台南的財源分配更加不利，「朱門酒肉臭、路有凍死屍」，台北市揮霍造成其他縣市的痛苦。六都最先推動政策的桃園市長張善政則說，站在孩子面前，政治可以退後一點，「連孩子中餐都不願意分擔，談什麼照顧下一代」。

預算有限，政策優先順序可以看出父母官的內心世界，百姓自有公評。即使在首善的天龍國，貧富差距的問題依然嚴重，蔣萬安說，「營養午餐不該只是一頓飯，而是教育平權的重要一環」，他不希望任何一個孩子，因為家庭經濟條件不同，而在餐桌上感受到差異與標籤。

營養午餐或許只是一頓飯，卻承載孩子的尊嚴與未來。當一個城市願意讓所有孩子在同一張餐桌上友善共餐，不必因家境不同而被標籤，這不只是教育政策，而是對「公平」最具體的實踐。蔣萬安的作法引發連鎖效應，並非因為台北資源最多，而是因為他選擇把資源用在最不該被忽略的地方；蔣萬安固然占據天時、地利、人和，但一項好的政策打動人心的從來不是有多少資源，否則中央政府握有最多預算，為何仍是天怒人怨？

政治終究會過去，但孩子會長大，把短期的政治算計，換成長期的世代投資，考驗的正是每一位執政者的格局。