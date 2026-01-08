聽新聞
大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
原本無法開辦國中小午餐全免費的雲林縣，縣長張麗善今晚再度和相關主管會商後，決定咬緊牙關也要照顧雲林小孩，115學年度國中小午餐費全免。記者蔡維斌／攝影
原本無法開辦國中小午餐全免費的雲林縣，縣長張麗善今晚再度和相關主管會商後，決定咬緊牙關也要照顧雲林小孩，115學年度國中小午餐費全免。記者蔡維斌／攝影

針對16個縣市宣布國中小學營養午餐全免，雲林縣長張麗善今天傍晚再度召集相關主管緊急會商後宣布，「不惜舉債，咬緊牙關也要顧好雲林囡仔」，115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

張麗善還表示，餐費還將從原本每餐約43元提高至50元，全縣4萬多名國中小學生及7千多名老師，所需經費約6億元。

對於營養午餐全免，雲林縣長張麗善昨天曾表示，在財政健全原則下，她樂觀其成，但雲林縣財政狀況實在難實施。她力批財劃法不複議、不公告、也不執行，造成弱勢縣市財政更困難，社會福利跟不上六都，只會擴大城鄉差距。

不過，今天下午張麗善再找來相關主管會商。事後她對記者說，縣府會咬緊牙關苦撐，不惜舉債也要照顧好小朋友。

張麗善表示，營養午餐理應是中央推動的全國一致性政策，但因中央財劃法不複議、不公告、也不執行造成雲林多重財政困境，但為了雲林人尊嚴，並在張嘉郡委員允諾爭取落實新版財劃法下，縣府將咬緊牙根，不惜舉債從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

張麗善說，財劃法讓許多補助停止，例如偏鄉營養午餐補助、3章1Q、水電費等均改由地方自行負擔，縣府增加約2億元以上的沈重負擔。前天中央又突然提高雲林縣的財力等級，導致縣府將增加15億元以上配合款，財政更加嚴峻。

張麗善說，在財政困窘之下，雲林兩年設法投入近7億元萬寶龍計畫鼓勵生育，並編列超過2億元讓全縣185所國中小全面更換水洗式智慧黑板，還投入2.8億達成「生生有平板」。此外，中央無預警中止「班班喝鮮奶」補助，縣府仍自行編列2千多萬元，扛下照顧學童健康的擔子。

張麗善說，這2天召集相關主管會商，並在張嘉郡承諾將全力監督中央落實新版財劃法改善地方財政下，決定即便有眾多財政挑戰，縣府仍將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

教育處表示，以每餐50元計包括偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助，縣府將另行籌編5億6337萬餘元，照顧全縣5萬178學生及教職員。

