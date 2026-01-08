聽新聞
盧秀燕宣布公立國中小免費午餐 全國私中聯盟：別「丟包」私校生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國小營養午餐示意圖。本報資料照片
國小營養午餐示意圖。本報資料照片

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，台中市長盧秀燕今天宣布跟進，自115學年度起，所有公立國中小營養午餐全面免費政策，但私校學生卻被排除在外。全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德呼籲，私校學生也是台中市民，市府應公私一體，不能把2.3萬名私校學生丟包。

温順德說，台中市在104學年度開始，補助市立學校營養午餐每人每餐5元，107年度加碼每周10元水果或副食品補助，都一直未將私校學生納入，私校校長多次反映也無下文。

溫順德說，今天市府宣布115學年度開始，公立國中小免費營養午餐政策，預計有21.4萬名學生受惠，而且強調營養午餐政策，過去是補助弱勢學生，現在應被視為整體教育政策的一環，卻把私立中小學學生放生，「非常不公平」。

温順德指出，營養午餐補助政策上路以來，始終都未排富，每名市立學校學生雨露均霑，根本不是補助弱勢學生。而新的政策再加碼，市立國中小學生全面免費，如果這是教育福利政策，理當公私立一體考量，台北市、桃園市都把私校納入，為何台中市只獨厚公校學生？

他表示，私校家長同樣都是納稅人，孩子卻不能享有營養午餐免費待遇，私校家長怎能吞得下去？他希望盧秀燕基於公平原則，將私校學生也納入。

溫順德強調，蔣萬安開營養午餐免費第一槍後，各縣市政府急著跟進，雖因財政狀況不同，各有其因應做法，但教育福利不該有落差，學生更不能分等級，他建議中央盡速訂定統一做法，全國各縣市一致實施，照顧更多的孩子。

