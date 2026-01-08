聽新聞
0:00 / 0:00

影／中市緊急宣布營養午餐免費 何欣純：很高興盧秀燕從善如流

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委何欣純說，會計師平日替工商界「算錢、管好錢」，讓工商企業把資源運用在刀口上，歲末有能力就購買物資、捐給需要的人，形成善的循環，大家一起來做，盼望白米善舉讓台中成為一個溫暖的城市。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純說，會計師平日替工商界「算錢、管好錢」，讓工商企業把資源運用在刀口上，歲末有能力就購買物資、捐給需要的人，形成善的循環，大家一起來做，盼望白米善舉讓台中成為一個溫暖的城市。記者黃仲裕／攝影

立委何欣純今天出席會計師公會「寒冬溫情、溫馨關懷」贈米活動-大里太平關懷據點&慈善會時表示，很高興她推出中小學營養午餐全面免費的好政策能夠讓台中市政府共襄盛舉，能夠讓盧秀燕從善如流，希望她是為了台中市的孩子，兒童福利的觀點來做這樣的政策，而不是台北市長蔣萬安講了之後，她才要跟。

何欣純指出，她一直主張兒童福利政策在台中市應該要更落實，加碼更多，面對少子女化的社會，提供更多的社會福利，才能有誘因讓年輕家庭生養小孩，減輕有小孩家庭的負擔。為了孩子，營養午餐免費的政策，她一向是支持的。

何欣純早上在臉書上貼文表示，若她當選市長，台中國中、小營養午餐費用，將由台中市府來負擔，幫家庭及孩子每年節省萬元以上的開銷，台中市國中小學生將近24萬，3年前蔡其昌委員在競選時，已經喊出「營養午餐免費」的政見，可惜沒能成功。盧市長這幾年來依舊「不鬆口、不作為」。現在台北市決定今年9月就要實施，基隆也跟進，更何況中部的彰化、南投、苗栗都已實施多年，身為全國人口第二大的城市，台中沒有理由不做，

台中市長盧秀燕隨後在早上十點緊急開記者會宣布，115學年度開始，中小學營養午餐全面免費提供。

立委何欣純（左五）出席會計師公會「寒冬溫情、溫馨關懷」贈米活動-大里太平關懷據點&慈善會。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左五）出席會計師公會「寒冬溫情、溫馨關懷」贈米活動-大里太平關懷據點&慈善會。記者黃仲裕／攝影

營養午餐 小學生 何欣純 盧秀燕

延伸閱讀

【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

影／台中市國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做

相關新聞

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進...

新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」...

免費營養午餐高雄跟進 黃偉哲坦言有壓力

對於台北市免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲昨天先批，新版財政收支劃分法是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台北市的揮霍造成其他...

「各縣市差異大」 專家籲訂營養午餐專法

國中營養午餐政策受關注，兒福聯盟研究暨組織發展處長黃韻璇說，中央未明定營養午餐相關規範，導致各縣市間差異大，台灣每個縣市...

營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福...

超稀的豆漿 資深媒體人揭露偏鄉孩童免費午餐背後的真相

台北市長蔣萬安宣布營養午餐將全面免費，引發各縣市跟進，但資深媒體人孫嘉蕊今天發文指出，她去偏鄉學校參訪，發現孩童喝的是「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。